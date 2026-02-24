Teatro Raul Cortez recebe Capelloni em turnê de homenagem à BaixadaDivulgação
A turnê celebra a rica cultura da Baixada Fluminense e busca apresentar o território sob uma nova ótica, destacando a efervescência artístico-cultural, a beleza natural e a valorização dos heróis do dia a dia.
Desafiando as narrativas negativas, frequentemente associadas à Baixada, e inspirado na trilogia RE de Gilberto Gil (Refazenda, Refavela, Realce), o álbum “Rebaixada” é um convite para explorar a Baixada em suas múltiplas dimensões, destacando suas belezas e potencialidades.
Capelloni garante que quem for ao show poderá se preparar para, além das canções do álbum, viajar por meio de versões originais de clássicos da música preta brasileira de compositores como Djavan, Alcione e Gonzaguinha: “Rebaixada Tour é um convite pra olhar pro lado e valorizar o fato de que tem muita coisa boa sendo produzida pelos nossos aqui.”
Serviço
Local: Teatro M. Raul Cortez – Praça do Pacificador – Centro, Duque de Caxias – RJ.
Quando: 26 de fevereiro, às 19h;
Ingressos: a partir de R$ 10.
Compre neste link: https://www.sympla.com.br/evento/rebaixada-tour/3298989
