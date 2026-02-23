Prefeitura amplia torres de monitoramento - Divulgação

Prefeitura amplia torres de monitoramentoDivulgação

Publicado 23/02/2026 22:04 | Atualizado 23/02/2026 22:33

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias deu mais um passo decisivo no fortalecimento da Segurança Pública e no compromisso de tornar a cidade cada vez mais segura para a população. Em janeiro de 2026, o município iniciou a ampliação do Smart Duque, sistema de monitoramento inteligente e central integrada de segurança que já funciona desde o ano passado, com a instalação das primeiras 26 Torres de Monitoramento, de um total de 125 previstas para todo o território caxiense.

A previsão é que, até o final de março, todas as torres estejam instaladas e em pleno funcionamento, ampliando significativamente a capacidade de vigilância, prevenção e resposta rápida às ocorrências. Cada torre é equipada com seis câmeras de alta tecnologia, sendo quatro de reconhecimento facial, uma de leitura de placas veiculares (LPR) e uma câmera PTZ, com visão 360 graus, capaz de realizar rotação, inclinação e zoom em tempo real. O sistema permite o acompanhamento em tempo real das vias e áreas estratégicas, contribuindo para ações mais eficientes das forças de segurança.

Prefeitura de Caxias amplia torres de monitoramento na cidade Divulgação

O avanço tecnológico se soma a uma política de integração entre os órgãos municipais e estaduais, considerada essencial para o enfrentamento à criminalidade. A parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro tem sido fundamental para a consolidação das ações, garantindo apoio operacional, compartilhamento de informações e reforço no policiamento.

Outro destaque é a implantação dos Módulos Integrados de Segurança Pública (Misp). Até o momento, sete módulos já foram instalados, sendo quatro no Pantanal, um no Centro, um na Praça Humaitá e um no Pilar. Os módulos funcionam como pontos de apoio estratégico para as forças de segurança, aproximando o poder público da população e ampliando a presença do Estado nas regiões com maior demanda.

As ações de segurança também incluem o enfrentamento direto a práticas criminosas. Já foram retiradas cerca de duas mil toneladas de barricadas em comunidades de todos os distritos do município, devolvendo o direito de ir e vir da população e facilitando o acesso de serviços públicos, como saúde, educação e segurança.

Prefeitura de Caxias amplia torres de monitoramento na cidade Divulgação

Outro avanço importante é a valorização e o fortalecimento da Guarda Municipal. O concurso para a Guarda Municipal Armada já foi concluído, e os aprovados iniciarão, em março, o Curso de Formação. Ao todo, 400 novos guardas irão integrar a corporação, ampliando a capacidade de atuação preventiva e ostensiva no município.

A frota de veículos também foi reforçada. O programa Proeis passou a contar com 21 carros e 10 motos; a Guarda Municipal recebeu 19 novas viaturas; e o Departamento de Trânsito foi equipado com seis motos e um carro, garantindo mais agilidade e presença nas ruas.

Para o prefeito Netinho Reis, os investimentos refletem um trabalho contínuo e articulado para garantir mais tranquilidade à população:

“A Segurança Pública é uma prioridade da nossa gestão. Estamos investindo em tecnologia, estrutura, pessoal e, principalmente, em integração. Nada disso seria possível sem a parceria com o Governo do Estado, que entende a importância de Duque de Caxias no contexto da Região Metropolitana. Nosso objetivo é claro: devolver à população o direito de viver com mais segurança, respeito e dignidade”, ressaltou.