Espetáculo LGBTQIAPN+ realiza circulação gratuita em Caxias - Thaina Farias/Divulgação

Espetáculo LGBTQIAPN+ realiza circulação gratuita em CaxiasThaina Farias/Divulgação

Publicado 23/02/2026 22:23

Duque de Caxias - Entre os dias 4 e 8 de março, o espetáculo multilinguagem CarniSal realiza circulação no Teatro Raul Cortez, no próximo dia 7 de março, com apresentação gratuita. O espetáculo inédito mergulha no hibridismo entre teatro, performance, dança e partituras sonoras para refletir sobre gênero, sexualidade, desejo, violência e resistência a partir de vivências LGBTQIAPN+.

CarniSal conta com cinco intérpretes em cena e a obra propõe uma experiência sensorial e política, que convoca o público a questionar as imposições do sistema e os modos de produção na sociedade contemporânea. Todas as apresentações contam com intérprete de LIBRAS e rodas de conversa ao final de cada sessão, fortalecendo o diálogo direto com o público.

Com direção de Camila Rocha, a dramaturgia e a composição sonora são criadas para esse espetáculo e atravessadas pela ambivalência do termo carniçal e de seu jogo poético com carne e sal, tensionando fronteiras entre dor e prazer, memória e desejo, vida e descarte.

“CarniSal é realizado por uma equipe diversa, formada majoritariamente por pessoas LGBTQIAPN+, mulheres, pessoas negras e periféricas, e reafirma o compromisso com a descentralização cultural, a acessibilidade, a formação de plateia e a valorização de narrativas plurais no cenário artístico do Rio de Janeiro”, pontua Camila Rocha, diretora do espetáculo.

O projeto também promove uma campanha de doação de sangue, em parceria com o Hemorio, durante os dias de apresentação, distribuindo poesias como forma de incentivo aos doadores. Paralelamente, será realizada uma campanha de arrecadação de roupas, que serão distribuídas pelo elenco a pessoas em situação de rua nos arredores dos locais de apresentação, ampliando o impacto social da ação artística.

“O espetáculo atua como ferramenta concreta de democratização do acesso à cultura, geração de trabalho e fortalecimento de narrativas historicamente invisibilizadas, contribuindo para a reparação simbólica e material desses corpos no campo artístico. Ao circular por diferentes territórios do estado, o espetáculo amplia seu impacto social e cultural, descentralizando a produção artística e criando pontes entre centro e periferia”, analisa Vitória Pedro, produtora do projeto.

Além disso, para ampliar o acesso ao espetáculo, CarniSal contará ainda com uma sessão virtual gratuita, disponibilizada no YouTube, possibilitando que pessoas impossibilitadas de se deslocar acompanhem as apresentações da peça. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas da comunidade LGBTAIAPN+, segundo relatório anual do Grupo Gay da Bahia. De acordo com o levantamento, o Brasil registrou 257 mortes violentas de pessoas da comunidade LGBT+ em 2025. Isso significa que, a cada 34 horas, uma pessoa desse grupo foi assassinada no país.

Sinopse

Em um cenário distópico, restos de uma civilização colapsada abrigam cinco personagens confinados em uma estrutura de vigilância permanente. Nesse ambiente controlado, o afeto e o prazer são terminantemente proibidos. CarniSal acompanha o esgarçamento dessa ordem quando falhas técnicas começam a surgir e, com elas, memórias, desejos e identidades antes reprimidos.

Misturando teatro, dança e composição sonora, o espetáculo constrói uma experiência sensorial que conduz o público em uma vivência imersiva. Entre ruínas e batidas, CarniSal propõe uma reflexão sobre controle, dissidência e a potência política do encontro.

Ficha Técnica

Criação, concepção artística e texto: Grupo Kaos

Direção convidada: Camila Rocha

Direção de Produção: Lab Corpo Produções - Marcos Moraes e Vitoria Pedro

Interpretes criadores: Camila Gonzalez, Digo Salvatore, Erivan Borges, Marcos Moraes e Vitoria Pedro

Dramaturgia: Erivan Borges

Adaptação dramatúrgica: Lane Lopes

Interlocução artística: Maurício Lima

Produção musical e trilha sonora: Beà Ayòóla

Equipe de Produção: Carol Cuba, Nanda Rocha e Milla Silveira

Figurino: Nelson Reis

Assessoria de Imprensa: Alessandra Costa

Fotografia: Bea Domingos, Gabriela Machado e Thainá Iná

Captação e edição de vídeo: Karine Lima

Intérprete de Libras: Rebeca Pimentel

Designer: Caíque Mello

Colaborador Sensibilizado: Cauê Camargo

Audiodescrição: Dom Vitor

Som: Icamiabas Audiovisual

Luz: Tayná Maciel