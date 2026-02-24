Orquestra Céu na Terra marca nova data de apresentação em Caxias - Reprodução

Publicado 24/02/2026 22:24

Duque de Caxias - Após ter a apresentação cancelada em Duque de Caxias por conta das fortes chuvas no início deste mês, a Orquestra Popular Céu na Terra já tem uma nova data. O espetáculo que mistura ritmos e estilos musicais do Rio de Janeiro e do Brasil vai celebrar a maior festa popular do país na Baixada Fluminense, no dia 28 de fevereiro, às 17h, no palco aberto do Teatro Raul Cortez.

Fundada em Santa Teresa, a Orquestra nasceu do Bloco Carnavalesco Céu na Terra e é formada por 11 músicos, entre eles cantores, percussionista e instrumentista de sopro e corda. No repertório, constam canções de grandes nomes da Música Popular Brasileira, como Jards Macalé, Nelson Sargento, Teresa Cristina, Pedro Luis e Tom Zé. A apresentação é gratuita.

Serviços:

Orquestra Popular Céu na Terra;

Data: 28 de fevereiro (sábado);

Horário: 17h;

Local: Palco aberto do Teatro Raul Cortez - Praça do Pacificador, no Centro, em Duque de Caxias - RJ;

Entrada Gratuita.