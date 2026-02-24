Câmeras ajudam a prender foragido em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 24/02/2026 22:46

Duque de Caxias - Mais um foragido da Justiça foi preso com a ajuda das câmeras com reconhecimento Facial. Este é o terceiro preso este ano a ser identificado pela Inteligência Artificial (IA). O alerta foi acionado quando o procurado passava pela Praça do Relógio, Centro de Duque de Caxias, no Primeiro Distrito, no sistema SmartDuque.



Com a identificação preliminar e constatado o mandado de prisão, a equipe do Caxias Presente foi acionada e começou o cerco para que fosse feita a abordagem.



Os policiais militares localizaram e levaram o procurado para a delegacia de Duque de Caxias, 59ª, onde foi confirmada a identificação e o mandado por tráfico de drogas foi cumprido.



O programa SmartDuque começou a ser ampliado em janeiro deste ano, sistema de monitoramento inteligente e central integrada de segurança que já funciona desde o ano passado, com a instalação das Torres de Monitoramento, 45 foram instaladas de um total de 125 previstas para toda a cidade.

A previsão é que, até o final de março, todas as torres estejam instaladas e em pleno funcionamento, ampliando significativamente a capacidade de vigilância, prevenção e resposta rápida às ocorrências. Cada torre é equipada com seis câmeras de alta tecnologia, sendo quatro de reconhecimento facial, uma de leitura de placas veiculares (LPR) e uma câmera PTZ, com visão 360 graus, capaz de realizar rotação, inclinação e zoom em tempo real. O sistema permite o acompanhamento em tempo real das vias e áreas estratégicas, contribuindo para ações mais eficientes das forças de segurança.