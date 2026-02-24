Prefeitura de Caxias investe em qualificação na área da saúde - Divulgação

Publicado 24/02/2026 22:59

Duque de Caxias - Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura está qualificando os gestores das unidades de saúde para melhorar cada vez mais o atendimento. O Programa de Liderança, com foco no alinhamento estratégico, qualificação da gestão e fortalecimento do papel das lideranças nas unidades vai começar pelas seguintes unidades: Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, Unidade de Pronto Atendimento, UPA Beira-Mar, o novo Hospital Municipal Gil Garnier e o Super Centro, local que vai reunir diversas especialidades em um só lugar para facilitar o atendimento aos duque caxienses.

O objetivo é implantar um projeto de eficiência operacional, para otimizar recursos, reduzir o desperdício e aprimorar o método de organização para alcançar melhores resultados, com menor custo e maior qualidade.

Uma das formas é padronizar o preenchimento da ficha do paciente no momento em que o mesmo entra na unidade de saúde, seja na Clínica da Família ou em alguma outra. Com isso, em um outro atendimento as informações pessoais e o histórico de saúde vão estar disponíveis de forma padronizada agilizando e facilitando o tratamento.



No curso será demonstrada a importância da cultura de dados na gestão hospitalar e da tomada de decisão baseada em indicadores confiáveis e assim criar estratégias para acompanhamento de desempenho e melhoria contínua. Como explica a Secretária Municipal de Saúde Célia Serrano, a consultoria é para melhorar o trabalho nas unidades de saúde e padronizar as fichas de atendimento dos pacientes do município com o uso da tecnologia, isso significa que em qualquer unidade em que é feito o atendimento inicial o histórico de saúde, a partir daí, vai estar disponível na rede facilitando o diagnóstico.