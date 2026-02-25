Vereadores cobram ações ara minimizar problemas das chuvas em CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
O vereador Dr. Maurício (PRD) foi enfático ao dizer que a população de Duque de Caxias está sempre em alerta quando começa a chover.
Em relação a isso, Dr Maurício reforçou que o que está acontecendo é uma “tragédia anunciada”, pois o Rio Iguaçu está assoreado, o leito comprometido e a vazão reduzida, o que acarreta as inundações. Dr. Maurício voltou a cobrar o Governo do Estado, citando o Projeto Iguaçu que previa intervenções estruturantes nas bacias do Iguaçu, Botas e Sarapuí e que foi paralisado.
Já em seu discurso, Catiti (PDT) falou sobre o excesso de chuvas no mês de fevereiro, e destacou a canalização do canal Caboclo, no Primeiro Distrito.
Por sua vez, o vereador Vitinho Grandão (PL) destacou os transtornos da chuva na região dos bairros Pantanal, Vila Rosário e Parque Fluminense que foram muito afetados. Vitinho ainda anunciou as futuras obras no canal Gaspar Ventura e falou da limpeza na comporta da Vila Felicidade, onde foram retiradas mais de 20 toneladas de lixo.
Segurança pública
Outro assunto discutido na sessão plenária de 24/02 foi a segurança pública. A vereadora Delza de Oliveira (MDB) ressaltou a importância do programa Smart Duque, o sistema de monitoramento inteligente e central integrada de segurança que, desde o ano passado, vem dando respostas rápidas às ocorrências no município.
Vítima recente de um assalto, a vereadora citou a eficiência das torres de monitoramento.
Já a vereadora Juliana do Táxi (PL) comentou a sua participação na reunião da Associação de Moradores do bairro 25 de Agosto.
Líder de governo, vereador Eduardo Moreira (MDB) reiterou que o Executivo tem se empenhado no combate ao crime no município e citou avanços no concurso da Guarda Municipal Armada.
Revitalização do Centro
A revitalização do centro comercial de Duque de Caxias é outra pauta antiga abordada pelo vereador Alex Freitas (Republicanos). Ele vem apontando problemas na infraestrutura dos imóveis e os prejuízos que atingem os comerciantes.
“Precisamos urgentemente fazer um projeto de revitalização, intimar representantes dos prédios para cuidarem das suas fachadas, marquises e calçadas. Isso não é bom para o comércio e para a cidade. Tenho conversado com vários comerciantes do Centro e eles necessitam dessa atenção especial do governo, porque há anos não vimos uma intervenção forte no Centro”, apontou o vereador.
Hino Nacional nas Escolas
O vereador Junior Uios (MDB) chamou a atenção para um assunto específico e, até então, não discutido em plenário: a falta de conhecimento da letra do Hino Nacional Brasileiro. Ele lembrou que o mesmo era cantado nas escolas, o que transferia para os alunos o patriotismo, o amor à bandeira e o entendimento da soberania nacional.
Diante disso, Junior Uios apresentou o Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do Hino Nacional e do hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e da Cidade de Duque de Caxias nas unidades escolares da Rede Municipal, pelo menos, uma vez na semana.
“Agradeço aos meus pares que também assinaram o projeto de lei de nossa autoria, e quem quiser ser coautor, fique à vontade. Através deste projeto estaremos plantando uma semente importante para as próximas gerações”.
Projetos aprovados
Durante sua fala na tribuna, o vereador Eduardo Moreira solicitou o apoio dos demais edis para a aprovação da Mensagem nº 05/2026 do Executivo com o Projeto de Lei nº 05/2026 que altera a Lei Municipal nº 3.487/2025. “Com a aprovação desta Casa, vamos conceder uma bolsa-auxílio mensal equivalente a 100% do vencimento-base (R$2.000,00) de um guarda municipal para os policiais municipais que estão se formando”.
A proposta foi aprovada em dois turnos por unanimidade. Também foram aprovados Projetos de Decretos Legislativos concedendo honrarias.
