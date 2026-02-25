Vereadores cobram ações ara minimizar problemas das chuvas em Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 25/02/2026 21:55 | Atualizado 25/02/2026 21:58

Duque de Caxias - As fortes chuvas que têm afetado a Baixada Fluminense, em especial, o município de Duque de Caxias, foram abordadas pelos vereadores durante a sessão plenária de 24/02 da Câmara. Em suas manifestações na tribuna, eles citaram situações recorrentes no município, os transtornos causados aos moradores e também cobraram ações efetivas do Governo do Estado.



O vereador Dr. Maurício (PRD) foi enfático ao dizer que a população de Duque de Caxias está sempre em alerta quando começa a chover.

“Aqui, chuva não é apenas fenômeno natural, é medo. É gente levantando móvel às pressas, crianças acordando de madrugada, idosos ilhados, famílias preguntando se vão perder tudo outra vez”.



Em relação a isso, Dr Maurício reforçou que o que está acontecendo é uma “tragédia anunciada”, pois o Rio Iguaçu está assoreado, o leito comprometido e a vazão reduzida, o que acarreta as inundações. Dr. Maurício voltou a cobrar o Governo do Estado, citando o Projeto Iguaçu que previa intervenções estruturantes nas bacias do Iguaçu, Botas e Sarapuí e que foi paralisado.

Os vereadores Clovinho Sempre Junto (PDT), Michel Reis (SD) e Anderson Lopes (MDB) reiteraram sobre a responsabilidade do estado que não vem sendo cumprida, ocasionando sérios problemas aos moradores próximos aos rios e canais.



Já em seu discurso, Catiti (PDT) falou sobre o excesso de chuvas no mês de fevereiro, e destacou a canalização do canal Caboclo, no Primeiro Distrito.

“Não vou dizer que a obra vai resolver o problema das enchentes, mas, tenho certeza de que vai diminuir muito o impacto que a chuva provoca na nossa região”.



Por sua vez, o vereador Vitinho Grandão (PL) destacou os transtornos da chuva na região dos bairros Pantanal, Vila Rosário e Parque Fluminense que foram muito afetados. Vitinho ainda anunciou as futuras obras no canal Gaspar Ventura e falou da limpeza na comporta da Vila Felicidade, onde foram retiradas mais de 20 toneladas de lixo.

“Mas nós precisamos da limpeza e o desassoreamento do Rio Iguaçu, do Sarapuí, porque a nossa população está cansada. Precisamos cobrar o Governo do Estado. Precisamos das máquinas anfíbias”, solicitou ele.



Segurança pública



Outro assunto discutido na sessão plenária de 24/02 foi a segurança pública. A vereadora Delza de Oliveira (MDB) ressaltou a importância do programa Smart Duque, o sistema de monitoramento inteligente e central integrada de segurança que, desde o ano passado, vem dando respostas rápidas às ocorrências no município.



Vítima recente de um assalto, a vereadora citou a eficiência das torres de monitoramento.

“Através do Smart Duque já foram várias pessoas presas no nosso município. Os assaltos não acontecem só em Duque de Caxias, estão por todo o Brasil, mas o prefeito Netinho Reis, através do Proeis, da Guarda Municipal Armada, da Polícia Militar e das torres de monitoramento está fazendo um grande trabalho na nossa cidade”.



Já a vereadora Juliana do Táxi (PL) comentou a sua participação na reunião da Associação de Moradores do bairro 25 de Agosto.

“Muitos moradores estão preocupados com os assaltos que vêm ocorrendo todos os dias no bairro”, disse ela, fazendo um alerta à Secretaria de Segurança. “Não teve um representante da pasta na reunião e isto me entristece. Falei com o prefeito porque temos uma prefeitura capacitada e equipada para a segurança, por isso, temos que ter representantes nestas horas”.



Líder de governo, vereador Eduardo Moreira (MDB) reiterou que o Executivo tem se empenhado no combate ao crime no município e citou avanços no concurso da Guarda Municipal Armada.

“O prefeito Netinho Reis anunciou que 563 policiais municipais se apresentaram no curso de formação que vai preparar o efetivo para ir às ruas combater o crime”.



Revitalização do Centro



A revitalização do centro comercial de Duque de Caxias é outra pauta antiga abordada pelo vereador Alex Freitas (Republicanos). Ele vem apontando problemas na infraestrutura dos imóveis e os prejuízos que atingem os comerciantes.



“Precisamos urgentemente fazer um projeto de revitalização, intimar representantes dos prédios para cuidarem das suas fachadas, marquises e calçadas. Isso não é bom para o comércio e para a cidade. Tenho conversado com vários comerciantes do Centro e eles necessitam dessa atenção especial do governo, porque há anos não vimos uma intervenção forte no Centro”, apontou o vereador.



Hino Nacional nas Escolas



O vereador Junior Uios (MDB) chamou a atenção para um assunto específico e, até então, não discutido em plenário: a falta de conhecimento da letra do Hino Nacional Brasileiro. Ele lembrou que o mesmo era cantado nas escolas, o que transferia para os alunos o patriotismo, o amor à bandeira e o entendimento da soberania nacional.



Diante disso, Junior Uios apresentou o Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do Hino Nacional e do hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e da Cidade de Duque de Caxias nas unidades escolares da Rede Municipal, pelo menos, uma vez na semana.



“Agradeço aos meus pares que também assinaram o projeto de lei de nossa autoria, e quem quiser ser coautor, fique à vontade. Através deste projeto estaremos plantando uma semente importante para as próximas gerações”.



Projetos aprovados



Durante sua fala na tribuna, o vereador Eduardo Moreira solicitou o apoio dos demais edis para a aprovação da Mensagem nº 05/2026 do Executivo com o Projeto de Lei nº 05/2026 que altera a Lei Municipal nº 3.487/2025. “Com a aprovação desta Casa, vamos conceder uma bolsa-auxílio mensal equivalente a 100% do vencimento-base (R$2.000,00) de um guarda municipal para os policiais municipais que estão se formando”.



A proposta foi aprovada em dois turnos por unanimidade. Também foram aprovados Projetos de Decretos Legislativos concedendo honrarias.