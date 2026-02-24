Caxias Shopping realiza edição de fevereiro da campanha 'Adote um Pet'Divulgação
A campanha já integra o calendário fixo do shopping e acontece sempre no quarto sábado de cada mês, aproximando animais que aguardam por um novo lar de famílias dispostas a oferecer cuidado, afeto e responsabilidade. Todos os pets disponibilizados passam por avaliação e acompanhamento da ONG, garantindo que estejam preparados para a adoção.
O processo é simples, mas responsável. Para adotar, é preciso ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além de participar de uma breve entrevista com os voluntários. O objetivo é assegurar que cada animal seja encaminhado para um ambiente seguro e adequado.
Serviço – Campanha “Adote um Pet”
Data: 28 de fevereiro
Horário: 10h às 14h
Local: Corredor da Renner – Caxias Shopping
Endereço: Rod. Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias – RJ
