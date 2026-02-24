Caxias Shopping realiza edição de fevereiro da campanha 'Adote um Pet' - Divulgação

Publicado 24/02/2026 23:15

Duque de Caxias - O Caxias Shopping promove, no dia 28 de fevereiro, das 10h às 14h, mais uma edição da campanha “Adote um Pet”, ação mensal realizada em parceria com a ONG Gatinhos da Praça. A iniciativa convida o público a transformar vidas por meio da adoção responsável de cães e gatos resgatados de situações de abandono.



A campanha já integra o calendário fixo do shopping e acontece sempre no quarto sábado de cada mês, aproximando animais que aguardam por um novo lar de famílias dispostas a oferecer cuidado, afeto e responsabilidade. Todos os pets disponibilizados passam por avaliação e acompanhamento da ONG, garantindo que estejam preparados para a adoção.



O processo é simples, mas responsável. Para adotar, é preciso ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além de participar de uma breve entrevista com os voluntários. O objetivo é assegurar que cada animal seja encaminhado para um ambiente seguro e adequado.



Serviço – Campanha “Adote um Pet”

Data: 28 de fevereiro

Horário: 10h às 14h

Local: Corredor da Renner – Caxias Shopping

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias – RJ