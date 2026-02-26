Duque de Caxias se prepara para volume de chuvas das próximas horas

Duque de Caxias se prepara para volume de chuvas das próximas horasDivulgação
No encontro, os secretários foram alertados sobre o volume de chuva esperado e a necessidade de uma resposta rápida e integrada para minimizar os impactos à população.
As equipes de limpeza urbana, o uso de maquinário pesado, os serviços de assistência social e saúde, além da possível abertura de pontos de acolhimento, estão de sobreaviso e mobilizados para agir rapidamente, caso necessário.
O prefeito Netinho Reis segue firme no compromisso de investir em obras para prevenir, proteger e cuidar de quem vive na cidade.
A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e, em caso de alteração, serão divulgadas pelos canais oficiais.
A população deve permanecer atenta aos avisos da Defesa Civil. Em caso de emergência, procure um local seguro e entre em contato imediatamente pelos telefones 0800-0230-199 ou (21) 99463-7387.
Os moradores também podem acompanhar os alertas por meio do aplicativo COLAB, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. Outra opção é cadastrar o telefone para recebimento de alertas via SMS, enviando o CEP da residência para o número 40199
