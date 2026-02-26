Duque de Caxias se prepara para volume de chuvas das próximas horas - Divulgação

Duque de Caxias se prepara para volume de chuvas das próximas horasDivulgação

Publicado 26/02/2026 21:39

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Defesa Civil, já está preparada para atuar caso se confirme o grande volume de chuva previsto para as próximas horas. Nesta quarta-feira (25/02), durante reunião com o prefeito Netinho Reis, secretários municipais e subprefeitos, foram definidas estratégias de atuação diante da possibilidade de temporais.



No encontro, os secretários foram alertados sobre o volume de chuva esperado e a necessidade de uma resposta rápida e integrada para minimizar os impactos à população.



As equipes de limpeza urbana, o uso de maquinário pesado, os serviços de assistência social e saúde, além da possível abertura de pontos de acolhimento, estão de sobreaviso e mobilizados para agir rapidamente, caso necessário.

Duque de Caxias se prepara para volume de chuvas das próximas horas Divulgação

A Prefeitura também tem investido em obras de drenagem e prevenção, com intervenções nos canais Dois Irmãos, Caboclo, Calombé, Rui Barbosa e Roncador. Já foram concluídas as obras nos canais Farias e Vasquinho, e estão previstas para início as intervenções no Gaspar Ventura e na galeria da Cinco de Julho, no Pilar.



O prefeito Netinho Reis segue firme no compromisso de investir em obras para prevenir, proteger e cuidar de quem vive na cidade.



A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e, em caso de alteração, serão divulgadas pelos canais oficiais.



A população deve permanecer atenta aos avisos da Defesa Civil. Em caso de emergência, procure um local seguro e entre em contato imediatamente pelos telefones 0800-0230-199 ou (21) 99463-7387.



Os moradores também podem acompanhar os alertas por meio do aplicativo COLAB, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. Outra opção é cadastrar o telefone para recebimento de alertas via SMS, enviando o CEP da residência para o número 40199