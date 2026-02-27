Novos membros do Conselho de Defesa do Negro tomam posse em Caxias

Novos membros do Conselho de Defesa do Negro tomam posse em CaxiasDivulgação

Duque de Caxias - Conselheiros eleitos tomaram posse do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial e Étnica de Duque de Caxias (Comdedinepir), em cerimônia realizada no Teatro Raul Cortez, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

O ato solene marca o início do mandato de dois anos (2026 a 2027), junto ao governo, na elaboração de políticas públicas, envolvendo a defesa dos direitos da população negra e da promoção da igualdade étnica do município da Baixada Fluminense. O Comdedinepir é ligado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC).
Cada um dos membros recebeu o certificado de posse pelas mãos do secretário da Pasta, Aroldo Brito, e do ex-vereador Zumba, responsável pela Lei nª1.394, de 28 de abril de 1998, que inclui a Semana das Tradições e Artes Negras e Contemporâneas no calendário de atividades culturais do município.

A cerimônia, ainda, contou com a participação do artista mirim, chamado Menino Walter, de 9 anos. O artista é cantor oficial da Instituição Marchinha Pra Jesus.
