Subprefeitura do 1º distrito de Duque de Caxias ganha nova sedeDivulgação
Com estrutura moderna e acessível, o novo espaço, inaugurado pelo prefeito Netinho Reis, foi planejado para oferecer melhores condições de trabalho às equipes e mais conforto à população. A unidade passa a funcionar como ponto estratégico de apoio às ações da administração municipal; aproximando os moradores, ainda mais, da prefeitura.
À frente da Subprefeitura do 1º Distrito, o subprefeito Carlos José Sauva destaca a importância do novo equipamento público.
Entre as principais atribuições da Subprefeitura estão orientar e supervisionar os órgãos e os serviços municipais na região; planejar e propor obras e melhorias; fiscalizar a execução de serviços e promover ações voltadas ao bem-estar da população, além de encaminhar ao prefeito as principais demandas apresentadas pelos moradores. A Subprefeitura do 1º Distrito fica localizada na Rua Silva Fernandes, em frente à Guarda Municipal.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.