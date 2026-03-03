Subprefeitura do 1º distrito de Duque de Caxias ganha nova sede - Divulgação

Publicado 03/03/2026 18:42

Duque de Caxias - A prefeitura entregou a nova sede da Subprefeitura do 1º Distrito, ampliando o atendimento à população. Duque de Caxias é dividida em quatro distritos, e as subprefeituras desempenham papel fundamental na articulação das demandas locais.



Com estrutura moderna e acessível, o novo espaço, inaugurado pelo prefeito Netinho Reis, foi planejado para oferecer melhores condições de trabalho às equipes e mais conforto à população. A unidade passa a funcionar como ponto estratégico de apoio às ações da administração municipal; aproximando os moradores, ainda mais, da prefeitura.



À frente da Subprefeitura do 1º Distrito, o subprefeito Carlos José Sauva destaca a importância do novo equipamento público.

“A nova sede representa mais do que um espaço físico. É um canal direto com a população. Nossos objetivos são ouvir os moradores, acompanhar de perto as necessidades dos bairros e trabalhar em parceria com as secretarias para garantir respostas mais rápidas e eficientes”, afirmou.



Entre as principais atribuições da Subprefeitura estão orientar e supervisionar os órgãos e os serviços municipais na região; planejar e propor obras e melhorias; fiscalizar a execução de serviços e promover ações voltadas ao bem-estar da população, além de encaminhar ao prefeito as principais demandas apresentadas pelos moradores. A Subprefeitura do 1º Distrito fica localizada na Rua Silva Fernandes, em frente à Guarda Municipal.