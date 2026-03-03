Inscrições para Corrida Mais Mulher em Caxias batem recorde - Reprodução

Inscrições para Corrida Mais Mulher em Caxias batem recordeReprodução

Publicado 03/03/2026 18:33

Duque de Caxias - Duque de Caxias comemora o sucesso da Corrida e Caminhada Caxias Mais Mulher, que teve suas 10 mil vagas preenchidas em tempo recorde, menos de quatro horas. Promovida pela prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Gestão e Inclusão, as inscrições foram gratuitas, e a grande procura mostrou a força da iniciativa e o engajamento da população em um evento que celebra o protagonismo feminino por meio do esporte.

Preparado para reunir 10 mil participantes, o evento vai mobilizar atletas, famílias e moradores em um grande momento de celebração e de união. A corrida e a caminhada terão percurso aproximado de 5 km, com largada e chegada na Avenida Doutor Plínio Casado, na altura da Praça do Pacificador, no Centro, 1º Distrito.

Os kits serão entregues entre os dias 4 e 7 de março, na Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, localizada na Praça do Pacificador (Centro), nos seguintes horários:

* Quarta-feira (04/03): De 6h às 20h

* Quinta-feira (05/03): De 6h às 20h

* Sexta-feira (06/03): De 6h às 20h

* Sábado (07/03): De 8h às 15h

A prefeitura preparou uma estrutura completa para garantir conforto e segurança ao público, com equipe de apoio, posto médico, ambulâncias, segurança, pontos de hidratação e toda a logística necessária para o bom andamento do evento.

O Dia Internacional da Mulher, oficializado pela Organização das Nações Unidas em 1975, simboliza a luta histórica das mulheres por igualdade de direitos, melhores condições de trabalho, igualdade salarial, justiça social e pelo enfrentamento ao machismo e à violência.