Clínica da Família de Xerém é entregue para a população

Publicado 03/03/2026 19:09

Duque de Caxias - Mais uma Clínica da Família é entregue à população de Duque de Caxias. Desta vez, os moradores de Xerém, no 4º Distrito, são os beneficiados com atendimento médico mais próximo de casa, na Rua Carlos Mateus, s/nº, bairro Xerém – 4º Distrito.



A Clínica da Família de Xerém conta com sala de procedimentos, sala de curativos, sala de vacina, sala de reunião, ultrassonografia para mulheres e gestantes, consultório odontológico e farmácia, oferecendo mais conforto e praticidade para quem precisa de atendimento.



A unidade tem 21 mil pessoas cadastradas e seis equipes de Saúde da Família, com previsão mensal de 1.800 consultas médicas, 1.300 atendimentos de enfermagem, 480 atendimentos odontológicos e uma média de 3 mil visitas domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

A Clínica possui dois andares. No térreo, há banheiros adaptados para Pessoas com Deficiência (PcD), sala de imunização, sala de curativos, consultório odontológico, consultório de ginecologia, sala de procedimentos, sala de coleta e três consultórios médicos. No segundo andar, estão a administração, a sala de reunião, quatro consultórios, farmácia e banheiros.

A Clínica da Família de Xerém é a segunda unidade entregue à população neste ano pelo prefeito Netinho Reis. A primeira foi inaugurada no Jardim Leal. Em 2025, outras nove unidades foram entregues nos bairros Vila Ideal, Centenário Novo, Pantanal, Taquara, Vila Esperança, Pilar, Barro Branco, Vila Maria Helena e Gramacho.



Participaram da inauguração o governador do Estado, Cláudio Castro, o prefeito Netinho Reis, os deputados federais Gutemberg Reis e Rosenverg Reis, além de representantes da Câmara de Vereadores e lideranças comunitárias.



A iniciativa reforça o compromisso da prefeitura em ampliar e em descentralizar o atendimento na rede municipal de saúde. Como destacou o prefeito:

“É mais saúde perto de casa, com estrutura nova e atendimento digno.”