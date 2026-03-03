Ouvidoria Itinerante em Duque de Caxias chega no CentroReprodução
Além dos atendimentos prestados pela Ouvidoria do Município, a população contará com diversos serviços oferecidos pelas secretarias municipais de Saúde, de Assistência Social e pela Fundec. Também estarão presentes órgãos estaduais como o Ministério Público, o Detran RJ, a Fundação Leão XIII, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, o SEBRAE, o CRECI-RJ e a Ordem dos Advogados do Brasil.
O projeto tem como objetivo aproximar o cidadão dos serviços públicos, promovendo o diálogo, a escuta ativa e o acesso às informações sobre os direitos da população.
Durante a ação, serão oferecidos diversos serviços gratuitos à população duque-caxiense, entre eles: corte de cabelo, tranças, manicure e design de sobrancelhas, oferecidos pela Fundec; aferição de pressão arterial e glicemia, orientação nutricional e sobre saúde bucal, auriculoterapia e planejamento reprodutivo, com equipes da Secretaria Municipal de Saúde; atendimento do Conselho Tutelar, além de orientações sobre o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
De acordo com o Ouvidor-Geral do Município, Edrisio Avelino da Costa, a iniciativa fortalece a participação popular e amplia o alcance das políticas públicas no município.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.