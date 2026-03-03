Ouvidoria Itinerante em Duque de Caxias chega no Centro - Reprodução

Ouvidoria Itinerante em Duque de Caxias chega no CentroReprodução

Publicado 03/03/2026 19:16

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias realiza, nesta quarta-feira, 04/03, mais uma edição do Projeto Ouvidoria Itinerante, na Praça do Pacificador, no Centro.



Além dos atendimentos prestados pela Ouvidoria do Município, a população contará com diversos serviços oferecidos pelas secretarias municipais de Saúde, de Assistência Social e pela Fundec. Também estarão presentes órgãos estaduais como o Ministério Público, o Detran RJ, a Fundação Leão XIII, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, o SEBRAE, o CRECI-RJ e a Ordem dos Advogados do Brasil.



O projeto tem como objetivo aproximar o cidadão dos serviços públicos, promovendo o diálogo, a escuta ativa e o acesso às informações sobre os direitos da população.



Durante a ação, serão oferecidos diversos serviços gratuitos à população duque-caxiense, entre eles: corte de cabelo, tranças, manicure e design de sobrancelhas, oferecidos pela Fundec; aferição de pressão arterial e glicemia, orientação nutricional e sobre saúde bucal, auriculoterapia e planejamento reprodutivo, com equipes da Secretaria Municipal de Saúde; atendimento do Conselho Tutelar, além de orientações sobre o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.



De acordo com o Ouvidor-Geral do Município, Edrisio Avelino da Costa, a iniciativa fortalece a participação popular e amplia o alcance das políticas públicas no município.

“A Ouvidoria Itinerante é mais do que a oferta de serviços; é a presença do poder público onde o cidadão está. Quando saímos das estruturas formais e vamos ao encontro da população, promovemos uma escuta ativa e mais sensível. Cada manifestação recebida representa uma oportunidade de aprimorar a gestão e de tornar os serviços mais eficientes e acessíveis. Nosso compromisso é transformar a voz do cidadão em ação efetiva”, destacou