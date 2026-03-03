Enel Rio promove ação de consumo consciente em Caxias - Divulgação

Enel Rio promove ação de consumo consciente em CaxiasDivulgação

Publicado 03/03/2026 19:31

Duque de Caxias - Nesta semana, a Enel Rio promove ações de sustentabilidade em Duque de Caxias. Até sexta-feira (6), a distribuidora vai realizar palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira datas, locais e horários abaixo).

Até sexta-feira (6), o projeto Enel Compartilha Consumo Consciente promoverá atividades e palestras sobre o consumo eficiente de energia elétrica nas residências e com orientações sobre o uso de aparelhos eletrônicos, segurança e como evitar o desperdício.

Troca de lâmpadas

Os clientes também poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca ao estande da concessionária. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.

Serviço:

Enel Compartilha Consumo Consciente

Duque de Caxias

Data: sexta-feira (6)

Endereço: Associação de Moradores e Amigos de Vila Maria Helena, Rua Teixeira de Souza, s/nº, Vila Maria Helena

Horário: 9h às 12h

Troca de Lâmpadas

Duque de Caxias

Data: sexta-feira (6)

Endereço: Associação de Moradores e Amigos de Vila Maria Helena, Rua Teixeira de Souza, s/nº, Vila Maria Helena

Horário: 13h às 16h