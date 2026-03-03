Duque de Caxias ganha nova base da Operação Segurança Presente - Divulgação

Publicado 03/03/2026 19:26

Duque de Caxias - Em parceria com o governo do estado, a Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou uma nova base da Operação Segurança Presente em Santa Cruz da Serra, no 3º Distrito do município. A unidade foi instalada na Praça da Matriz, considerada ponto estratégico para reforçar o patrulhamento na região e para combater a criminalidade. A cerimônia contou com a presença do governador Cláudio Castro, do prefeito Netinho Reis e de demais autoridades estaduais e municipais. A Prefeitura de Duque de Caxias cedeu seis viaturas e seis motocicletas para apoiar as ações da Polícia Militar com 20 policiais militares revezando-se no patrulhamento da região, além dos PMs que já trabalham no bairro. Também integram o esquema de policiamento 4 bicicletas elétricas cedidas pelo governo do estado. Os bairros Nova Campina e Parque Paulista também receberão reforço no policiamento, com duas viaturas do PROEIS cada.

“A Base terá funcionamento de 8h as 20h e, além de toda estrutura operacional, haverá uma sala de monitoramento lincada ao CISPBAF com câmeras de reconhecimento facial e de reconhecimento de placas que dão o alerta para policiais que estão na rua, facilitando na abordagem.”

Em seu discurso, o prefeito Netinho Reis falou sobre a parceria com o governo do estado e da importância de investimentos em segurança pública:

“Quero agradecer ao governador Cláudio Castro pela parceria com o nosso governo. Estamos ampliando os investimentos em segurança pública porque entendemos a dor de uma mãe que, com muito esforço, compra um telefone e acaba sendo vítima de furto. Segurança é prioridade. Por isso, criamos e fortalecemos programas como a Patrulha da Madrugada e o Barricada Zero, que devolvem a mobilidade urbana e a tranquilidade à nossa população. Implantamos também o Smart Duque, com mais de duas mil câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade. E seguimos avançando: ainda na primeira quinzena de março, vamos inaugurar o maior complexo de segurança pública do 1º Distrito. Também estamos equipando a nossa Polícia Municipal para reforçar o combate à criminalidade e para garantir mais segurança para os duque-caxienses.”



O governador Cláudio Castro falou sobre investimentos em segurança pública no Estado do Rio de Janeiro:

"O investimento em segurança pública no Estado do Rio de Janeiro é o maior da história. Reforçamos os quadros das Polícias Civil e Militar, ampliando o efetivo e garantindo melhores condições de trabalho. Fortalecemos a capacidade operacional com a entrega de motos, de novas viaturas, de coletes balísticos e de todos os equipamentos necessários para que nossos policiais possam atuar com eficiência no combate à criminalidade e na proteção da população.”



Os investimentos adotados pela administração do prefeito Netinho Reis, na área de segurança pública, já apresentam resultados positivos. Na comparação entre fevereiro de 2025 e 2026, os indicadores apontam queda nos principais crimes registrados em Duque de Caxias, com redução de 39,3% nos roubos de veículos, 26,6% nos roubos de rua, 33,3% de letalidade violenta e 26,1% de roubo de carga, de acordo com dados parciais do Instituto de Segurança Pública (ISP).

