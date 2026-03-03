Duque de Caxias ganha nova base da Operação Segurança Presente

Duque de Caxias - Em parceria com o governo do estado, a Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou uma nova base da Operação Segurança Presente em Santa Cruz da Serra, no 3º Distrito do município. A unidade foi instalada na Praça da Matriz, considerada ponto estratégico para reforçar o patrulhamento na região e para combater a criminalidade. A cerimônia contou com a presença do governador Cláudio Castro, do prefeito Netinho Reis e de demais autoridades estaduais e municipais. A Prefeitura de Duque de Caxias cedeu seis viaturas e seis motocicletas para apoiar as ações da Polícia Militar com 20 policiais militares revezando-se no patrulhamento da região, além dos PMs que já trabalham no bairro. Também integram o esquema de policiamento 4 bicicletas elétricas cedidas pelo governo do estado. Os bairros Nova Campina e Parque Paulista também receberão reforço no policiamento, com duas viaturas do PROEIS cada.
Major Salles, Coordenador da base de Santa Cruz da Serra, falou sobre a base de segurança:
“A Base terá funcionamento de 8h as 20h e, além de toda estrutura operacional, haverá uma sala de monitoramento lincada ao CISPBAF com câmeras de reconhecimento facial e de reconhecimento de placas que dão o alerta para policiais que estão na rua, facilitando na abordagem.”
Em seu discurso, o prefeito Netinho Reis falou sobre a parceria com o governo do estado e da importância de investimentos em segurança pública:
“Quero agradecer ao governador Cláudio Castro pela parceria com o nosso governo. Estamos ampliando os investimentos em segurança pública porque entendemos a dor de uma mãe que, com muito esforço, compra um telefone e acaba sendo vítima de furto. Segurança é prioridade. Por isso, criamos e fortalecemos programas como a Patrulha da Madrugada e o Barricada Zero, que devolvem a mobilidade urbana e a tranquilidade à nossa população. Implantamos também o Smart Duque, com mais de duas mil câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade. E seguimos avançando: ainda na primeira quinzena de março, vamos inaugurar o maior complexo de segurança pública do 1º Distrito. Também estamos equipando a nossa Polícia Municipal para reforçar o combate à criminalidade e para garantir mais segurança para os duque-caxienses.”
O governador Cláudio Castro falou sobre investimentos em segurança pública no Estado do Rio de Janeiro:
"O investimento em segurança pública no Estado do Rio de Janeiro é o maior da história. Reforçamos os quadros das Polícias Civil e Militar, ampliando o efetivo e garantindo melhores condições de trabalho. Fortalecemos a capacidade operacional com a entrega de motos, de novas viaturas, de coletes balísticos e de todos os equipamentos necessários para que nossos policiais possam atuar com eficiência no combate à criminalidade e na proteção da população.”
Os investimentos adotados pela administração do prefeito Netinho Reis, na área de segurança pública, já apresentam resultados positivos. Na comparação entre fevereiro de 2025 e 2026, os indicadores apontam queda nos principais crimes registrados em Duque de Caxias, com redução de 39,3% nos roubos de veículos, 26,6% nos roubos de rua, 33,3% de letalidade violenta e 26,1% de roubo de carga, de acordo com dados parciais do Instituto de Segurança Pública (ISP).
