Sérgio Malandro - Reprodução

Publicado 04/03/2026 18:35

Duque de Caxias - Para além do “glu glu, yeah yeah”, Sérgio Mallandro vai contar as histórias mais hilárias ao lado de artistas como Silvio Santos, Xuxa, Marlene Mattos, Wagner Montes, Maradona, Jorge Ben Jor e seu padrasto de alta patente no seu show “Os Perrengues do Mallandro”. O ator também conta como é conviver com a sua ex-esposa, Mary Mallandro.



Outra comédia, em destaque neste mês, é a do humorista Diogo Portugal, com o show “Burrice Digital”. O ator vai trazer uma reflexão sobre a dependência da tecnologia, com a pergunta: “Será que estamos ficando mais burros, a cada dia?”.

O comediante também comenta os fatos mais recentes em destaque nos noticiários e, é claro, com aquela boa dose de humor.



Já o sucesso de bilheteria “K-Pop Jovens Guerreiros no Teatro” retorna para duas apresentações no Teatro Raul Cortez. A montagem traz belas coreografias, acompanhadas de muita música, humor e aventura.



Confira a programação completa:



Carnisal

Data: 7 de março (sábado)

Horário: 19h;

Ingresso: gratuito;



Renato Albani em “A Ignorância é uma dádiva”

Data: 8 de março (domingo)

Horário: 20h

Ingresso: a partir de R$100,00;



Diogo Portugal em “Burrice Artificial”

Data: 14 de março (sábado)

Horário: 20h

Ingresso: a partir de R$40,00;



K-Pop Jovens Guerreiros no Teatro

Datas: 14 e 15 de março (sábado e domingo)

Horário: 15h

Ingresso: a partir de R$30,00;



Camila Cardoso em “A Técnica de Enfermagem”

Data: 17 de março (terça-feira)

Horário: 19h30

Ingresso: a partir de R$40,00;



Menina Mojubá

Data: 20 de março (sexta-feira)

Horário: 19h30

Ingresso: a partir de R$15,00;



MTV 2000 Hits

Data: 22 de março (domingo)

Horário: 15h

Ingresso: a partir de R$30,00 (preço único);



Sérgio Mallandro em “Os Perrengues do Mallandro”

Data: 28 de março (sábado)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$50,00;



Jonathan Nemer em “Existe Vida Após o Casamento”

Data: 29 de março (domingo)

Horário: 17h

Ingressos: a partir de R$70,00;

Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla, pelos endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcorte z .

A programação está sujeita a alteração.



O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, no Centro, em Duque de Caxias.