Sérgio MalandroReprodução
Outra comédia, em destaque neste mês, é a do humorista Diogo Portugal, com o show “Burrice Digital”. O ator vai trazer uma reflexão sobre a dependência da tecnologia, com a pergunta: “Será que estamos ficando mais burros, a cada dia?”.
Já o sucesso de bilheteria “K-Pop Jovens Guerreiros no Teatro” retorna para duas apresentações no Teatro Raul Cortez. A montagem traz belas coreografias, acompanhadas de muita música, humor e aventura.
Confira a programação completa:
Carnisal
Data: 7 de março (sábado)
Horário: 19h;
Ingresso: gratuito;
Renato Albani em “A Ignorância é uma dádiva”
Data: 8 de março (domingo)
Horário: 20h
Ingresso: a partir de R$100,00;
Diogo Portugal em “Burrice Artificial”
Data: 14 de março (sábado)
Horário: 20h
Ingresso: a partir de R$40,00;
K-Pop Jovens Guerreiros no Teatro
Datas: 14 e 15 de março (sábado e domingo)
Horário: 15h
Ingresso: a partir de R$30,00;
Camila Cardoso em “A Técnica de Enfermagem”
Data: 17 de março (terça-feira)
Horário: 19h30
Ingresso: a partir de R$40,00;
Menina Mojubá
Data: 20 de março (sexta-feira)
Horário: 19h30
Ingresso: a partir de R$15,00;
MTV 2000 Hits
Data: 22 de março (domingo)
Horário: 15h
Ingresso: a partir de R$30,00 (preço único);
Sérgio Mallandro em “Os Perrengues do Mallandro”
Data: 28 de março (sábado)
Horário: 20h
Ingressos: a partir de R$50,00;
Jonathan Nemer em “Existe Vida Após o Casamento”
Data: 29 de março (domingo)
Horário: 17h
Ingressos: a partir de R$70,00;
A programação está sujeita a alteração.
O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, no Centro, em Duque de Caxias.
