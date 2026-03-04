Módulos de segurança são instalados em mais bairros de Caxias - Divulgação

Publicado 04/03/2026 18:39

Duque de Caxias - Os Módulos Integrados de Segurança estão se tornando comuns na paisagem de Duque de Caxias. No domingo, 01/03, foi instalado o equipamento no bairro Nova Campinas, no 3º Distrito. Já nessa terça-feira, 03/03, foi a vez de o bairro Pilar, no 2º Distrito, receber a estrutura.



Instalados em pontos estratégicos e de grande circulação, os Módulos servem de apoio às equipes de patrulhamento e como referência para a população, ampliando a sensação de segurança nos bairros. A iniciativa é fruto de mais uma parceria da Prefeitura de Duque de Caxias com o governo do estado na área de segurança pública.



As estruturas têm como objetivos inibir práticas criminosas, facilitar o atendimento de ocorrências e garantir mais agilidade no suporte às ações das forças de segurança. Além de funcionarem como base operacional, os equipamentos também oferecem abrigo para as equipes que atuam diariamente nas regiões atendidas.

Módulos de segurança são instalados em mais bairros de Caxias

Os investimentos realizados pela gestão do prefeito Netinho Reis, na área de segurança pública, já apresentam resultados positivos. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), na comparação entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026, houve redução de 33,3% na letalidade violenta, 39,3% no roubo de veículos, 26,6% nos roubos de rua e 26,1% nos roubos de carga no município.



Vale destacar ainda que 563 novos guardas municipais armados estão em fase de preparação para reforçar a segurança em Duque de Caxias, ampliando o efetivo e fortalecendo as ações de proteção à população.