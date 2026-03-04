Módulos de segurança são instalados em mais bairros de Caxias

Módulos de segurança são instalados em mais bairros de CaxiasDivulgação
Instalados em pontos estratégicos e de grande circulação, os Módulos servem de apoio às equipes de patrulhamento e como referência para a população, ampliando a sensação de segurança nos bairros. A iniciativa é fruto de mais uma parceria da Prefeitura de Duque de Caxias com o governo do estado na área de segurança pública.
As estruturas têm como objetivos inibir práticas criminosas, facilitar o atendimento de ocorrências e garantir mais agilidade no suporte às ações das forças de segurança. Além de funcionarem como base operacional, os equipamentos também oferecem abrigo para as equipes que atuam diariamente nas regiões atendidas.
Vale destacar ainda que 563 novos guardas municipais armados estão em fase de preparação para reforçar a segurança em Duque de Caxias, ampliando o efetivo e fortalecendo as ações de proteção à população.
