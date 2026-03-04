Fundec quer ampliar cursos de empreendedorismo na cidade - Divulgação

Fundec quer ampliar cursos de empreendedorismo na cidadeDivulgação

Publicado 04/03/2026 18:55

Duque de Caxias - A presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec), professora Roseli Duarte, junto ao assessor de Comunicação, Ramon Brito, e da coordenadora pedagógica Jossane Reis, receberam, na sede da fundação, os seguintes representantes do Sebrae: a coordenadora regional, Margareth Kelly, além dos analistas de Negócios Rafael Araújo e Ana Paula Lima; a fim de dialogar sobre a ampliação da formação empreendedora entre os alunos matriculados nos cursos de qualificação profissional da Fundação.



O objetivo da reunião foi estruturar uma cooperação técnica que permita aos estudantes aprofundar conhecimentos em empreendedorismo ao longo de sua trajetória formativa.



Segundo Margareth Kelly, a proposta é integrar conteúdos voltados à gestão, ao planejamento e à visão de mercado às qualificações já ofertadas.

“Estamos firmando um convênio de cooperação técnica para que os alunos que realizarem a qualificação profissional na Fundec também tenham, durante sua formação, acesso a conteúdos de empreendedorismo”, afirmou.



Segundo a presidente da Fundec, professora Roseli Duarte, a iniciativa está alinhada à proposta pedagógica da instituição, que busca promover a autonomia e o protagonismo dos estudantes.

“Nossos cursos têm como finalidade desenvolver competências técnicas articuladas a habilidades socioemocionais e cognitivas, garantindo uma aprendizagem significativa. A inserção da cultura empreendedora fortalece o processo formativo ao estimular a tomada de decisão e a geração de renda, seja por meio do emprego formal, seja pela abertura do próprio negócio”, explicou a gestora.