Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 04/03/2026 18:57

Duque de Caxias - O Caxias Shopping recebe, nos dias 7 e 8 de março, o Conexão Rio Festival 2026, evento que promete transformar o empreendimento em um grande ponto de encontro para quem busca música de qualidade, gastronomia variada e diversão para todas as idades. A programação começa a partir das 12h, com DJs nos intervalos e atrações distribuídas ao longo de toda a tarde.



Durante os dois dias, o festival ocupará o espaço do shopping com uma estrutura completa, que inclui Mega Área Kids, espaço pet friendly e um espaço sensorial voltado para pessoas com TEA, reforçando a proposta de um evento inclusivo e pensado para toda a família.



No dia 7 de março, a programação traz o DJ Michell comandando um animado Aulão de Charme, além dos shows da banda Notturnia, do Especial Los Hermanos, com participação do trompetista Bubu, integrante oficial da banda, e de Guilherme Lemos, com o Especial Legião Urbana.



Já no dia 8 de março, sobem ao palco a Woodhouse, com um dos acústicos mais elogiados do país; a Capital Elétrico, em tributo ao Capital Inicial; a Black Circle, reconhecida banda tributo ao Pearl Jam, apoiada pelo vocalista Eddie Vedder; e o show de Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas, que promete embalar o público com grandes sucessos do rock nacional.



Além das atrações musicais, o público poderá aproveitar diversas opções gastronômicas e curtir o clima descontraído do festival, ideal para reunir amigos e familiares. A proposta é chegar para o almoço e aproveitar uma tarde inteira de entretenimento.



Serviço

Conexão Rio Festival 2026 no Caxias Shopping

Data: 7 e 8 de março

Horário: a partir das 12h

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895, Duque de Caxias, RJ

Classificação: Livre