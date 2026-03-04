Câmara de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Duque de Caxias - Na sessão plenária de 03/03, os vereadores de Duque de Caxias manifestaram na tribuna sobre as suas demandas e assuntos relevantes para o município, entre eles: saúde, segurança, educação e os transtornos causados pelas chuvas. Também reiteraram cobranças à empresa Águas do Rio apontando uma série de transtornos que vêm acarretando na vida dos moradores.



A vereadora Juliana do Táxi (PL) solicitou ao presidente da Câmara, Claudio Thomaz (PRD), uma data para a realização de audiência pública com a Águas do Rio. Segundo ela, na sexta-feira (27), representantes da Agenersa, agência fiscalizadora da empresa, estiveram em Duque de Caxias e percorreram com ela vários pontos da cidade.



“A gente vai entrar numa guerra pelo que a Águas do Rio está fazendo. A empresa teve a coragem de dizer que somente 16% da nossa cidade tem o esgoto tratado. Isso a gente não vai deixar passar batido”, disse Juliana do Táxi.



A vereadora Delza de Oliveira (MDB) complementou:

“A Águas do Rio já passou da hora de ir embora da cidade. É todo mundo reclamando. A conta chega, mas a água não. Temos que fazer outra audiência pública para colocar a empresa contra a parede: se não tiver água, não se paga a conta”, enfatizou ela.



Segurança pública



A vereadora Juliana do Táxi também falou sobre a segurança pública no município.

“O secretário de Segurança, Vinícius Carvalho, andou comigo 1h40 por diversas ruas para ver onde podem ser instaladas mais câmeras de monitoramento. A Câmara está aqui aprovando, o prefeito Netinho Reis trabalhando, aumentou o efetivo das salas de monitoramento, mas, os meliantes estão nas ruas”.



Beto Gabriel (SD) se manifestou sobre a situação do Bairro 25 de Agosto.

“Ele tem três entradas basicamente e se nós fizermos ali um baseamento nestas entradas, com certeza, teremos sucesso na segurança do bairro. Se a gente não fizer um cinturão para abordar, vai ficar difícil”, ressaltou.



“Tenho certeza de que a criminalidade em Caxias está com os dias contados. A população já não aguenta mais sair de casa sem segurança”, disse Moisés Neguinho (PP), enaltecendo as ações da administração municipal. Ele ainda comentou sua indicação parlamentar para a implantação de mais um Módulo Integrado de Segurança com o Segurança Presente, na Praça da Bandeira, Vila São Luiz.



“Não sou especialista em segurança pública, mas observo as ações dos governos. Netinho tem 15 meses à frente da Prefeitura de Duque de Caxias e está sendo o prefeito que mais investiu em segurança. Desafio qualquer prefeito que passou por aqui que tenha investido tantos recursos”, salientou o vereador Alex Freitas (Republicanos), apontando para os programas Segurança Presente, Caxias Presente, Proeis, Guarda Municipal armada e rebatendo críticas que não contribuem com o governo e a cidade.



A vereadora Delza de Oliveira reforçou o empenho do Executivo municipal. Delza chamou a atenção para a educação como parceira da segurança pública.



Saúde



O vereador Leandro Enfermeiro (PRD) falou sobre a empresa Tuise e questionou o motivo de os técnicos de enfermagem do Samu não receberem o mesmo que os do Hospital Adão Pereira Nunes.

“É a mesma escala, mesma função, mesma cidade. Essa cobrança eu estendo para toda enfermagem de Duque de Caxias”.



Ao conversar com os colegas de profissão, Leandro chegou a uma conclusão:

“a enfermagem está ficando doente, vários amigos encostados. Peço ao prefeito e à secretária de Saúde que olhem com carinho para os profissionais da enfermagem da nossa cidade”, disse ele recebendo o apoio do vereador Clovinho Sempre Junto (PDT).



Chuvas no município



Com as chuvas que caíram em Duque de Caxias, diversos moradores e comerciantes tiveram perdas materiais. Diante disso, a vereadora Andreia Zito (PV) fez um pedido ao prefeito Netinho Reis.

“Na semana passada, entrei com um requerimento na prefeitura solicitando a isenção temporária de tributos municipais a essas pessoas atingidas”, ressaltou ela.



“Tenho certeza de que com a sensibilidade do prefeito, estaremos agindo, somando e ajudando a população de Duque de Caxias”, finalizou a vereadora Andreia Zito.



Dia do Legado



O vereador Dr. Maurício (PRD) justificou o Projeto de Lei de sua iniciativa que institui o Dia do Legado no município de Duque de Caxias, a ser celebrado anualmente em 1º de maio.

“Esse projeto tem o objetivo muito claro e necessário de incentivar ações de serviços e propósitos para transformarem comunidades promovendo a solidariedade, o amor ao próximo, a construção de legados positivos e o fortalecimento dos vínculos sociais”.



Na prática, segundo Dr. Maurício, o Dia do Legado abre espaço para mobilizações como: campanhas de voluntariados, atividades de apoio sociais às pessoas em vulnerabilidade social, parceria entre o poder público-privado, entre outras.



Outros projetos aprovados



A vereadora Delza de Oliveira justificou o seu projeto de lei tratando da construção da parcães, área de socialização de cães, em praças do município.

“Os benefícios de passear com os cães em locais adequados e exclusivos vão além da saúde na prática. Os cães promovem a integração e a interação entre as pessoas. O espaço deve conter brinquedos como túneis, obstáculos e outros objetos para os cães brincarem, assim como espaço de descanso e hidratação”, explicou.



Também foram aprovados os projetos de lei de autoria do vereador Alex Freitas dispondo sobre a divulgação de informações referentes às políticas públicas, programas sociais e localização de equipamentos públicos destinados aos idosos no município; da vereadora Juliana do Táxi denominando logradouro público de Rua Marechal Arruda Câmara; e do vereador Vitinho Grandão (PL) denominando equipamento público de Creche Municipal Elzy Ferreira da Silva.