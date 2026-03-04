Câmara de Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
A vereadora Juliana do Táxi (PL) solicitou ao presidente da Câmara, Claudio Thomaz (PRD), uma data para a realização de audiência pública com a Águas do Rio. Segundo ela, na sexta-feira (27), representantes da Agenersa, agência fiscalizadora da empresa, estiveram em Duque de Caxias e percorreram com ela vários pontos da cidade.
“A gente vai entrar numa guerra pelo que a Águas do Rio está fazendo. A empresa teve a coragem de dizer que somente 16% da nossa cidade tem o esgoto tratado. Isso a gente não vai deixar passar batido”, disse Juliana do Táxi.
A vereadora Delza de Oliveira (MDB) complementou:
Segurança pública
A vereadora Juliana do Táxi também falou sobre a segurança pública no município.
Beto Gabriel (SD) se manifestou sobre a situação do Bairro 25 de Agosto.
“Tenho certeza de que a criminalidade em Caxias está com os dias contados. A população já não aguenta mais sair de casa sem segurança”, disse Moisés Neguinho (PP), enaltecendo as ações da administração municipal. Ele ainda comentou sua indicação parlamentar para a implantação de mais um Módulo Integrado de Segurança com o Segurança Presente, na Praça da Bandeira, Vila São Luiz.
“Não sou especialista em segurança pública, mas observo as ações dos governos. Netinho tem 15 meses à frente da Prefeitura de Duque de Caxias e está sendo o prefeito que mais investiu em segurança. Desafio qualquer prefeito que passou por aqui que tenha investido tantos recursos”, salientou o vereador Alex Freitas (Republicanos), apontando para os programas Segurança Presente, Caxias Presente, Proeis, Guarda Municipal armada e rebatendo críticas que não contribuem com o governo e a cidade.
A vereadora Delza de Oliveira reforçou o empenho do Executivo municipal. Delza chamou a atenção para a educação como parceira da segurança pública.
Saúde
O vereador Leandro Enfermeiro (PRD) falou sobre a empresa Tuise e questionou o motivo de os técnicos de enfermagem do Samu não receberem o mesmo que os do Hospital Adão Pereira Nunes.
Ao conversar com os colegas de profissão, Leandro chegou a uma conclusão:
Chuvas no município
Com as chuvas que caíram em Duque de Caxias, diversos moradores e comerciantes tiveram perdas materiais. Diante disso, a vereadora Andreia Zito (PV) fez um pedido ao prefeito Netinho Reis.
“Tenho certeza de que com a sensibilidade do prefeito, estaremos agindo, somando e ajudando a população de Duque de Caxias”, finalizou a vereadora Andreia Zito.
Dia do Legado
O vereador Dr. Maurício (PRD) justificou o Projeto de Lei de sua iniciativa que institui o Dia do Legado no município de Duque de Caxias, a ser celebrado anualmente em 1º de maio.
Na prática, segundo Dr. Maurício, o Dia do Legado abre espaço para mobilizações como: campanhas de voluntariados, atividades de apoio sociais às pessoas em vulnerabilidade social, parceria entre o poder público-privado, entre outras.
Outros projetos aprovados
A vereadora Delza de Oliveira justificou o seu projeto de lei tratando da construção da parcães, área de socialização de cães, em praças do município.
Também foram aprovados os projetos de lei de autoria do vereador Alex Freitas dispondo sobre a divulgação de informações referentes às políticas públicas, programas sociais e localização de equipamentos públicos destinados aos idosos no município; da vereadora Juliana do Táxi denominando logradouro público de Rua Marechal Arruda Câmara; e do vereador Vitinho Grandão (PL) denominando equipamento público de Creche Municipal Elzy Ferreira da Silva.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.