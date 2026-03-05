Corrida e Caminhada Caxias Mais Mulher - Reprodução

Publicado 05/03/2026 18:59

Duque de Caxias - A largada da Corrida e Caminhada Caxias Mais Mulher será às 09h. O evento acontece neste domingo, dia 8 de março, e é uma iniciativa da primeira-dama do município, Júlia Reis, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta data.

A primeira-dama é embaixadora dos programas da Prefeitura de Duque de Caxias da Secretaria de Gestão e Inclusão, que, junto com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, está organizando a Corrida e Caminhada Caxias Mais Mulher.

A celebração da data reforça o compromisso da gestão do prefeito Netinho Reis com a valorização feminina. Além de incentivar a prática esportiva, a administração municipal desenvolve programas voltados ao bem-estar, apoio e qualificação profissional das mulheres.

As inscrições gratuitas para as 10 mil vagas foram preenchidas em apenas quatro horas.

Os participantes inscritos receberão gratuitamente um kit, cuja entrega começou no dia 4 de março e segue até o dia 7, na Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, localizada na Praça do Pacificador, no Centro, nos seguintes horários:

* Quinta-feira (05/03): 6h às 20h

* Sexta-feira (06/03): 6h às 20h

* Sábado (07/03): 8h às 15h

A corrida e a caminhada terão percurso aproximado de 5 km, com largada e chegada na Avenida Doutor Plínio Casado, na altura da Praça do Pacificador, no Centro, no Primeiro Distrito.

O evento contará com estrutura completa organizada pela Prefeitura de Duque de Caxias, incluindo equipe de apoio, posto médico, ambulâncias, segurança, pontos de hidratação e toda a logística necessária para garantir conforto e segurança aos participantes.

A Corrida e Caminhada Caxias Mais Mulher será mais do que uma prova esportiva: será um momento de união, superação e valorização, fortalecendo o espírito coletivo e celebrando a importância da mulher na sociedade.

O Dia Internacional da Mulher foi oficializado pela Organização das Nações Unidas em 1975. A data simboliza a luta histórica das mulheres por igualdade de direitos, melhores condições de trabalho, igualdade salarial e justiça social, além do enfrentamento ao machismo e à violência.