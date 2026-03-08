No Dia da Mulher, Caxias realiza corrida com 10 mil participantesReprodução
Corrida e Caminhada Caxias + Mulher reúne multidão— Jornal O Dia (@jornalodia) March 8, 2026
Evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher contou com 10 mil participantes, neste domingo (8)
Crédito: Divulgação pic.twitter.com/EvwtCEtbZj
A celebração da data reforça o compromisso da gestão do prefeito Netinho Reis com a valorização feminina. Além de incentivar a prática esportiva, a administração municipal desenvolve programas voltados ao bem-estar, apoio e qualificação profissional das mulheres.
O evento contou com estrutura completa organizada pela Prefeitura de Duque de Caxias, incluindo equipe de apoio, posto médico, ambulâncias, segurança, pontos de hidratação e toda a logística necessária para garantir conforto e segurança aos participantes.
