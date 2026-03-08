No Dia da Mulher, Caxias realiza corrida com 10 mil participantesReprodução

Duque de Caxias - As ruas do Centro de Duque de Caxias receberam mais de 10 mil participantes na Corrida e Caminhada Caxias Mais Mulher. O evento foi uma iniciativa da primeira-dama do município, Júlia Reis, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo, dia 8.
A corrida e a caminhada tiveram percurso aproximado de 5 km, com largada e chegada na Avenida Doutor Plínio Casado, na altura da Praça do Pacificador, no Centro, no Primeiro Distrito.
Julia é embaixadora dos programas da Prefeitura de Duque de Caxias da Secretaria de Gestão e Inclusão, que, junto com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, organizaram o evento.

A celebração da data reforça o compromisso da gestão do prefeito Netinho Reis com a valorização feminina. Além de incentivar a prática esportiva, a administração municipal desenvolve programas voltados ao bem-estar, apoio e qualificação profissional das mulheres.

O evento contou com estrutura completa organizada pela Prefeitura de Duque de Caxias, incluindo equipe de apoio, posto médico, ambulâncias, segurança, pontos de hidratação e toda a logística necessária para garantir conforto e segurança aos participantes.