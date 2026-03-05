Teatro Raul Cortez abre inscrição para curso gratuito de violãoDivulgação
Duque de Caxias apresenta Guarda Civil Municipal Armada
O evento contou com a presença do prefeito Netinho Reis
Prefeitura de Caxias lança obras da nova escola bílingue da Figueira
Nova unidade educacional terá área total de 3.261,81 m²
Corrida e Caminhada Caxias Mais Mulher será neste domingo, dia 8
Iniciativa é da primeira-dama do município, Júlia Reis
Águas do Rio e segurança pública são debatidos na Câmara de Caxias
Vereadores também abordaram sobre saúde, educação e justificaram projetos que estavam para aprovação
Corrida Caxias + Mulher projeta mais de 10 mil participantes
Iniciativa é da primeira-dama, Júlia Reis
