Teatro Raul Cortez abre inscrição para curso gratuito de violão - Divulgação

Teatro Raul Cortez abre inscrição para curso gratuito de violãoDivulgação

Publicado 05/03/2026 20:46

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC), por meio do Teatro Municipal Raul Cortez, abriu inscrição para novas turmas do curso gratuito de violão: do básico ao avançado. As aulas começam em abril e funcionarão no modo presencial.

Com carga horária de 45 horas, as aulas serão ministradas todas as terças-feiras, nos horários das 10h às 11h, para a turma de Iniciantes; das 11h às 12h para Intermediário e das 14h às 15h para Avançado. Os instrumentos serão disponibilizados para uso durante as aulas.

As inscrições são preenchidas por meio de formulário on-line, pelo endereço: https://forms.gle/PZQQHggKg9Vrm4m67, até o dia 15 de março. As vagas são limitadas, e a idade mínima para realizar a inscrição é de 12 anos.

Para a turma avançada, os interessados vão passar por um processo de seleção previamente agendado, pelo e-mail informado no formulário de inscrição. Serão duas datas para a audição. A primeira vai ocorrer no dia 17 de março, das 13h às 17h, e a segunda no dia 24 de março, das 9h às 12h. O resultado sairá no dia 3 de abril e será informado também por e-mail.

O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, s/n, no Centro, em Duque de Caxias.