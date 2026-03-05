Duque de Caxias apresenta Guarda Civil Municipal Armada - Divulgação

Duque de Caxias apresenta Guarda Civil Municipal ArmadaDivulgação

Publicado 05/03/2026 19:46

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias realizou, nesta semana, a cerimônia de apresentação da Guarda Civil Municipal armada. O evento contou com a presença do prefeito Netinho Reis, da vice-prefeita Aline no Aureo, do Secretário de Segurança Pública Vinícius Carvalho e de demais autoridades municipais.



A iniciativa representa um marco histórico para a cidade e integra a última etapa do concurso público da Guarda Municipal, que vai ampliar o efetivo da corporação. A ação faz parte de um conjunto de investimentos da atual gestão voltado ao fortalecimento da segurança pública, com foco na qualificação profissional, na modernização da estrutura e na ampliação dos serviços prestados à população.

Duque de Caxias apresenta Guarda Civil Municipal Armada Divulgação



Durante a cerimônia, foi destacada a importância da preparação dos novos agentes e da estrutura que está sendo oferecida para o trabalho da corporação. Os treinamentos já começaram e, em breve, 562 novos guardas municipais estarão nas ruas, reforçando o patrulhamento e as ações de segurança no município.



O prefeito Netinho Reis ressaltou o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da Guarda Civil Municipal e com os investimentos em segurança e em tecnologia no município. Durante a cerimônia, foi destacada a importância da preparação dos novos agentes e da estrutura que está sendo oferecida para o trabalho da corporação. Os treinamentos já começaram e, em breve, 562 novos guardas municipais estarão nas ruas, reforçando o patrulhamento e as ações de segurança no município.ressaltou o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da Guarda Civil Municipal e com os investimentos em segurança e em tecnologia no município.

Duque de Caxias apresenta Guarda Civil Municipal Armada Divulgação



“Prometi dar estrutura à nossa Guarda Municipal, com novo concurso, armamentos, tecnologia, sede, stand de tiro e toda estrutura de treinamento, além de viaturas e de motocicletas robustas. Estamos trazendo o que há de melhor no Brasil para o nosso município. Os senhores fazem parte disso, e hoje a população deposita confiança na formação de vocês para continuar fazendo nossa cidade prosperar na segurança pública. Prometo às senhoras e aos senhores todo meu empenho para garantir as melhores condições de trabalho”, destacou o prefeito. “Prometi dar estrutura à nossa Guarda Municipal, com novo concurso, armamentos, tecnologia, sede, stand de tiro e toda estrutura de treinamento, além de viaturas e de motocicletas robustas. Estamos trazendo o que há de melhor no Brasil para o nosso município. Os senhores fazem parte disso, e hoje a população deposita confiança na formação de vocês para continuar fazendo nossa cidade prosperar na segurança pública. Prometo às senhoras e aos senhores todo meu empenho para garantir as melhores condições de trabalho”, destacou o prefeito.