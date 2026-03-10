Prefeitura de Duque de Caxias entrega 25 novas ambulâncias

Prefeitura de Duque de Caxias entrega 25 novas ambulânciasDivulgação
A entrega das ambulâncias, no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, tem como objetivo fortalecer o atendimento à população com a melhoria e a agilidade nos serviços prestados no transporte de pacientes.
Presentes na cerimônia de entrega da nova frota, o prefeito Netinho Reis e a secretária municipal de Saúde, Célia Serrano, destacaram a importância do investimento para fortalecer o atendimento de urgência e emergência no município.
“Nunca tivemos uma entrega de frota como a que estamos realizando hoje. Isso mostra que um governo que prometeu gestão, inclusão, eficiência e tecnologia também entrega profissionalização e modernização para o Hospital Dr. Moacyr do Carmo, garantindo uma saúde de excelência aos duque-caxienses. Não são apenas ambulâncias novas, é mais agilidade para chegar aos quatro distritos da cidade. Quanto mais rápido o socorro chega, mais vidas são salvas”, destacou o prefeito.
