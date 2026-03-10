Vila São Luís, em Caxias, ganha reforço na segurança - Divulgação

Publicado 10/03/2026 21:45

Duque de Caxias - A Praça da Apoteose, na Vila São Luís, vai ficar de cara nova. O prefeito Netinho Reis anunciou o início das obras do futuro Complexo Esportivo do bairro e também o reforço das ações de segurança na região, ampliando a presença de agentes e o patrulhamento nas ruas.

O projeto prevê a transformação da praça em um grande espaço de esporte, lazer e convivência para os moradores, valorizando um grande polo gastronômico da cidade. As obras do novo complexo esportivo já começaram e vão garantir uma área moderna e estruturada para a prática esportiva, atividades ao ar livre e convivência das famílias.



Na área da segurança pública, a Vila São Luís também recebeu reforço com a ampliação da Operação Segurança Presente. A iniciativa passa a contar com novas viaturas e motos patrulha, que irão ampliar o patrulhamento e dar mais agilidade ao atendimento nas ruas do bairro, levando mais tranquilidade à população.

O prefeito Netinho Reis destacou a importância da parceria com o governo do estado para ampliar as ações de segurança no município.



"Os números não mentem. Aonde levamos o Segurança Presente os índices melhoram muito. Por isso, nós nos esforçamos muito para investir, junto com o governador Cláudio Castro, para trazer mais Segurança Presente para Duque de Caxias. Estamos percorrendo os quatro distritos, levando segurança para a população, e hoje tenho o privilégio de estar aqui na Vila São Luís, na Praça da Apoteose. Já trouxemos o PROES para o bairro e agora ampliamos o efetivo do Segurança Presente para dar mais tranquilidade ao morador", afirmou o prefeito.

Netinho Reis também falou sobre o impacto do novo complexo esportivo para a população e para o tradicional polo gastronômico da região.



“Sou apaixonado por futebol, e o complexo esportivo daqui terá campo de futebol com grama sintética moderna, campeonatos esportivos, reforma dos quiosques, além de quadras de futevôlei, beach tennis, quadra coberta, quadra poliesportiva, iluminação moderna e muito mais. Tudo pensado para atender a todos", destacou.

O prefeito também ressaltou que o projeto prevê melhorias urbanas que irão fortalecer o comércio local e organizar o espaço público.



"Quero dizer aos comerciantes que vamos acompanhar projetos europeus de organização urbana, com extensão dos restaurantes e bares. As calçadas continuarão livres para circulação dos pedestres, e uma parte da rua poderá ser ocupada com mesas e cadeiras, tudo elaborado com projeto e organização", completou.