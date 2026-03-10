Núcleo de Esportes da Vila Urussaí registra mais de 100 inscritosDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Duque de Caxias - O Núcleo de Esportes da Vila Urussaí é o 7º a ser inaugurado pela gestão do prefeito Netinho Reis. Os moradores do bairro e das regiões adjacentes agora terão acesso a diversas atividades esportivas gratuitas, como: pilates, funcional, hidroginástica, natação infantil, lutas, ritmos e capoeira.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer ao local, na Rua Urussaí, nº 1296, para obter informações sobre os horários e dias das aulas, além dos documentos necessários para participação. O Núcleo funcionará de segunda a sexta-feira, das 07h às 20h. Foram 140 inscritos no primeiro dia.

Unidades inauguradas na atual gestão – Núcleos Esportivos:
•Vila São Luís
•Vila Rosário
•Vila Maria Helena
•Taquara
•Canal Farias
•Laguna e Dourados

Além do Núcleo Esportivo, a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura, tem realizado diversas intervenções no bairro, que estão melhorando a qualidade de vida dos moradores e transformando a paisagem local.

Entre as melhorias realizadas estão:
•Construção de uma Clínica da Família na Vila Urussaí;
•Canalização do canal da região;
•Modernização da iluminação pública com lâmpadas de LED, que iluminam mais e têm maior durabilidade;
•Reforma da Escola Municipal Santos Dumont;
•Limpeza da galeria e retirada de gigogas para melhorar o fluxo das águas na Rua Maria Trindade.

Em breve, o bairro também contará com uma nova escola e uma creche municipal, que serão construídas.