Núcleo de Esportes da Vila Urussaí registra mais de 100 inscritos
Para se inscrever, os interessados devem comparecer ao local, na Rua Urussaí, nº 1296, para obter informações sobre os horários e dias das aulas, além dos documentos necessários para participação. O Núcleo funcionará de segunda a sexta-feira, das 07h às 20h. Foram 140 inscritos no primeiro dia.
Unidades inauguradas na atual gestão – Núcleos Esportivos:
•Vila São Luís
•Vila Rosário
•Vila Maria Helena
•Taquara
•Canal Farias
•Laguna e Dourados
Além do Núcleo Esportivo, a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura, tem realizado diversas intervenções no bairro, que estão melhorando a qualidade de vida dos moradores e transformando a paisagem local.
Entre as melhorias realizadas estão:
•Construção de uma Clínica da Família na Vila Urussaí;
•Canalização do canal da região;
•Modernização da iluminação pública com lâmpadas de LED, que iluminam mais e têm maior durabilidade;
•Reforma da Escola Municipal Santos Dumont;
•Limpeza da galeria e retirada de gigogas para melhorar o fluxo das águas na Rua Maria Trindade.
Em breve, o bairro também contará com uma nova escola e uma creche municipal, que serão construídas.
