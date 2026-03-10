Hospital do Coração de Caxias completa um ano de funcionamento

Hospital do Coração de Caxias completa um ano de funcionamentoDivulgação

Duque de Caxias - O Hospital Municipal do Coração São José (HMCOR), em Duque de Caxias, completa nesta terça-feira (10/03) um ano de funcionamento, consolidando-se como referência no atendimento cardiológico público na região. Com tecnologia de ponta e equipamentos modernos, a unidade já realizou mais de 2,5 mil atendimentos, 1,5 mil cateterismos, 869 angioplastias, 81 implantações de marcapasso definitivo, oito marcapassos provisórios, 44 exames com IVUS NIRS e oito procedimentos com tecnologia Shockwave.
Primeiro hospital público especializado em Cardiologia da região, o HMCOR conta com serviços de hemodinâmica, tomografia computadorizada e ecocardiografia, além de estrutura preparada para realizar cateterismo, implantação de stents, cirurgias cardíacas e colocação de marcapasso. A unidade possui 112 leitos, distribuídos entre CTI, enfermaria e salas de pré e pós-procedimentos.
O hospital também se destaca por ser o primeiro hospital público do Estado do Rio de Janeiro a contar com a tecnologia IVUS-NIRS, equipamento que permite o mapeamento detalhado das artérias coronarianas e a identificação de placas de gordura que dificultam ou impedem a passagem do sangue para o coração. A tecnologia gera imagens intravasculares que ajudam o cirurgião a identificar com precisão a extensão e o local do entupimento, além de detectar placas com maior risco de rompimento, algo que o IVUS convencional não consegue fazer sozinho.
Morador de Nova Iguaçu, o paciente Dejacyr Barcelos, de 66 anos, destacou a qualidade do atendimento recebido na unidade.
“Fui muito bem recebido no hospital, tanto pela equipe de atendentes quanto pelos médicos que realizaram o meu atendimento. Fiz um cateterismo, depois fui para a sala de pós-operatório, almocei e já estou de alta. O atendimento foi excelente”, afirmou.
O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, ressaltou a importância da unidade para a saúde pública do município e da Baixada Fluminense.
“Celebrar um ano do Hospital do Coração é celebrar vidas salvas e mais qualidade de atendimento para a nossa população. Investir em saúde de alta complexidade sempre foi uma prioridade da nossa gestão. O HMCOR representa um avanço histórico para Duque de Caxias e para toda a Baixada, oferecendo tecnologia de ponta, atendimento humanizado e esperança para milhares de pacientes que precisam de cuidados cardiológicos”, destacou o prefeito.
Com funcionamento 24 horas por dia, o Hospital Municipal do Coração São José não possui atendimento de emergência. Os pacientes são encaminhados por meio do Sistema Estadual de Regulação (SER), a partir de outras unidades hospitalares. O HMCOR está localizado na Rua Nobre de Lacerda, 126, Vila Flávia, Duque de Caxias, e funciona de domingo a domingo, 24 horas por dia, com atendimento realizado exclusivamente por meio de regulação.
