Parque Paulista ganha complexo esportivo e módulo de segurança - Divulgação

Publicado 10/03/2026 21:52

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou à população o Complexo Esportivo Paulistano, localizado na Rua 31 de Março com a Rua Shiller, no bairro Parque Paulista, no Terceiro Distrito. A área foi totalmente revitalizada e tornou-se uma nova referência de lazer e de convivência para os moradores, oferecendo espaços para prática esportiva, ginástica, vestiários e área de churrasqueira, além do Módulo Integrado de Segurança.

A quadra poliesportiva passou por diversas melhorias, incluindo reparo e pintura do alambrado, revisão da fixação da estrutura, telhado, calhas, telhas e drenos. Também foram realizados serviços de pintura, melhorias na iluminação, reparo das traves de gol e postes de basquete, além da substituição das tabelas, instalação de postes de voleibol e de um novo bebedouro.

Na área destinada à academia ao ar livre, os equipamentos foram substituídos, e o piso recebeu nova demarcação. O playground também foi revitalizado e passou a contar com brinquedos inclusivos, garantindo mais acessibilidade e diversão para as crianças.

O campo de grama sintética foi totalmente renovado, com a troca do piso, reparo e pintura da mureta, substituição da tela superior, além de reparos e de pintura do alambrado e das traves de gol. Os vestiários próximos à quadra poliesportiva também passaram por melhorias, com revisão do telhado, rebaixamento do teto, reparos e pintura das áreas internas e externas, revisão das redes elétrica e hidráulica, substituição de louças e de metais danificados, além da troca e do reparo de portas e divisórias.

No campo de grama natural, foram realizados serviços de demarcação do campo, pintura do alambrado, pinturas interna e externa do confinamento na cor azul, pintura do piso intertravado na cor cinza e aplicação de símbolos de acessibilidade no padrão PMDC. O espaço também recebeu limpeza geral, construção de um coreto, instalação de lixeiras e de bancos de concreto ao redor do campo, poda de árvores, construção das golas, além da instalação de iluminação baixa nas árvores existentes e um novo bebedouro.

A área da churrasqueira também foi revitalizada, com troca do telhado para padronização com dos vestiários e a pintura do piso.

O Complexo recebeu ainda iluminação em LED, pintura geral, implantação de uma nova área de convivência, revitalização, nivelamento e pintura das calçadas, instalação de mesas e de bancos, substituição do letreiro e criação de um desenho artístico na área do playground. Também foram restaurados os jogos de mesa, bancos retangulares e jarros de plantas, além de serviços de roçagem, limpeza e restauração e pintura do bicicletário.

Além das melhorias estruturais, o Complexo Esportivo, agora, conta com um Módulo Integrado de Segurança, que serve como base de apoio para policiais militares da região, garantindo mais segurança para moradores e frequentadores do local.

A inauguração contou com a presença do deputado Estadual Rosenverg Reis, do Deputado Federal Gutemberg Reis, representantes da Câmara de Vereados e líderes comunitários.