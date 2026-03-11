Ouvidoria Itinerante de Caxias realiza mais de mil atendimentos - Divulgação

Ouvidoria Itinerante de Caxias realiza mais de mil atendimentosDivulgação

Publicado 11/03/2026 17:53

Duque de Caxias - A Ouvidoria Itinerante de Duque de Caxias realizou, na primeira semana de março, uma grande ação de atendimento à população na Praça do Pacificador, no Centro. Ao longo do dia, foram registrados cerca de mil atendimentos. A ação contou com a participação de secretarias municipais, órgãos estaduais e entidades parceiras, que disponibilizaram atendimentos nas áreas de saúde, de assistência social, de documentação, de orientação jurídica, de mercado imobiliário, de empreendedorismo e de serviços de beleza e de bem-estar.



O ouvidor-geral do município, Edrisio Avelino da Costa, destacou a importância da Ouvidoria Itinerante como ferramenta de aproximação entre a população e o poder público.

“A Ouvidoria é a ponte entre a gestão pública e a população. Nosso compromisso é ouvir o cidadão, orientá-lo, registrar suas demandas e encaminhá-las para soluções. Ao levar a Ouvidoria para as ruas, ampliamos o acesso, fortalecemos a participação popular e garantimos que a voz da população seja ouvida de forma direta e transparente, além de disponibilizar diversos serviços públicos para atender às necessidades da comunidade”, afirmou.

A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (Fundec) realizou mais de 250 atendimentos gratuitos voltados ao bem-estar da população, como corte de cabelo feminino, barbeiro, arte afro, manicure e design de sobrancelhas.



A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias também teve grande procura durante a ação. Foram realizados 310 atendimentos de aferição de pressão arterial, 280 verificações de glicemia, 43 sessões de auriculoterapia, 16 atendimentos nutricionais, além de 16 orientações gerais para atendimento e 12 atendimentos voltados ao planejamento reprodutivo. Já a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou 16 cadastros formais e aproximadamente 30 atendimentos no total.



A ação também teve como objetivo divulgar a Lei nº 13.460/2017, conhecida como Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, que estabelece direitos e deveres na relação entre cidadãos e a administração pública.



Entre os órgãos e as instituições participantes estiveram o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro (CRECI-RJ), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a Defensoria Pública do Estado, a AGETRANSP, o DETRAN-RJ, a Fundação Leão XIII, o DEGASE, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o Sebrae Rio, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), a Secretaria de Polícia Civil, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), além da Associação Brasileira de Ouvidores do Rio de Janeiro (ABO-RJ) e da rede Ouvintes em Ação.