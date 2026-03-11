Ouvidoria Itinerante de Caxias realiza mais de mil atendimentosDivulgação
O ouvidor-geral do município, Edrisio Avelino da Costa, destacou a importância da Ouvidoria Itinerante como ferramenta de aproximação entre a população e o poder público.
A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias também teve grande procura durante a ação. Foram realizados 310 atendimentos de aferição de pressão arterial, 280 verificações de glicemia, 43 sessões de auriculoterapia, 16 atendimentos nutricionais, além de 16 orientações gerais para atendimento e 12 atendimentos voltados ao planejamento reprodutivo. Já a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou 16 cadastros formais e aproximadamente 30 atendimentos no total.
A ação também teve como objetivo divulgar a Lei nº 13.460/2017, conhecida como Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, que estabelece direitos e deveres na relação entre cidadãos e a administração pública.
Entre os órgãos e as instituições participantes estiveram o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro (CRECI-RJ), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a Defensoria Pública do Estado, a AGETRANSP, o DETRAN-RJ, a Fundação Leão XIII, o DEGASE, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o Sebrae Rio, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), a Secretaria de Polícia Civil, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), além da Associação Brasileira de Ouvidores do Rio de Janeiro (ABO-RJ) e da rede Ouvintes em Ação.
