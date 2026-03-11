Prefeitura de Caxias tem programa para combater obesidade - Divulgação

Publicado 11/03/2026 17:47

Duque de Caxias - O Dia Mundial da Obesidade, lembrado em 04 de março, tem como objetivo conscientizar a população sobre os riscos à saúde causados pela obesidade. Em Duque de Caxias, a Prefeitura desenvolve o Programa Linha de Cuidado de Sobrepeso e Obesidade, voltado para o controle e acompanhamento de pacientes que enfrentam a doença.



Implantado em julho de 2022, o programa vem ajudando pessoas que lutam para controlar o peso, condição que pode contribuir para o desenvolvimento de outras Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e alguns tipos de câncer.



Entre os serviços de atendimento especializado oferecidos aos munícipes está a cirurgia bariátrica, realizada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). Em três anos e meio de funcionamento do serviço, mais de mil pessoas já passaram pelo procedimento na unidade. Somente nos dois primeiros meses de 2026 foram realizadas 70 cirurgias.



Para poder fazer o atendimento aos pacientes com obesidade, o hospital passou por reforma, contratou profissionais especializados e adquiriu equipamentos específicos. Entre eles estão um sistema de videocirurgia 4K, tomógrafo com capacidade para atender pacientes com até 300 kg e aparelho de ressonância magnética com capacidade para até 350 kg.



As salas cirúrgicas também contam com mesas especiais preparadas para pacientes de até 350 kg. As adaptações foram realizadas ainda no ambulatório, que recebeu cadeiras reforçadas para atender pacientes super obesos com até 350 quilos.



Atualmente, são realizadas cerca de 30 cirurgias bariátricas por mês no hospital. Todos os procedimentos são regulados por meio do Sistema Estadual de Regulação (SER-RJ).



Para ser incluído no programa, o paciente deve iniciar o atendimento em uma unidade da Rede de Atenção Primária à Saúde do município, onde passa por acompanhamento nutricional e avaliações com endocrinologistas, psicólogos e clínicos.

Segundo o diretor-geral do HMAPN, Dr. Thiago Resende, o acesso ao tratamento começa na unidade de saúde mais próxima da residência do paciente.

“O acesso é simples: na unidade de saúde do bairro. De lá, o paciente é encaminhado pelo Sistema de Regulação até chegar ao hospital”, explica.



O Dr. Luca Freire, coordenador do Departamento de Cirurgia Bariátrica do hospital, reforça que a obesidade deve ser tratada como uma doença e que o paciente precisa ser acolhido. Segundo ele, a cirurgia bariátrica é uma importante ferramenta no tratamento da obesidade e na melhoria da qualidade de vida.



