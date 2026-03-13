Prefeitura de Duque de Caxias inaugura mais uma Clínica da Família - Divulgação

Prefeitura de Duque de Caxias inaugura mais uma Clínica da FamíliaDivulgação

Publicado 13/03/2026 18:39

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias inaugurou mais uma importante unidade de Atenção Primária no município: a Clínica da Família Waldemiro Escalfoni (Sarapião), localizada no Parque Capivari, no Quarto Distrito. Esta é a 12ª Clínica da Família inaugurada na atual gestão, reforçando o compromisso de ampliar e fortalecer o acesso da população aos serviços básicos de saúde.



Com design moderno, acessível e acolhedor, a nova unidade foi planejada para oferecer atendimento humanizado e de qualidade. A clínica conta com consultórios médico, ginecológico e odontológico, além de salas de procedimento, coleta, imunização e curativos, e banheiros feminino e masculino adaptados para acessibilidade.

Prefeitura de Duque de Caxias inaugura mais uma Clínica da Família Divulgação

A Clínica da Família terá duas equipes de Saúde da Família, que juntas atenderão cerca de seis mil moradores da região, realizando aproximadamente mil visitas domiciliares por mês. Na área de saúde bucal, também atuarão duas equipes, com capacidade para atender cerca de 400 pacientes mensalmente.

Os atendimentos médicos devem alcançar aproximadamente 600 pessoas por mês, enquanto os enfermeiros realizarão cerca de 500 atendimentos mensais, fortalecendo o acompanhamento contínuo dos pacientes. A unidade também realizará encaminhamentos para especialistas quando necessário, além de garantir acesso a medicamentos e outros serviços essenciais da rede municipal de saúde.

Para Jorge Gaspareli, 67 anos, morador do bairro há 30 anos, a inauguração é a realização de um sonho antigo da comunidade.

“Nosso sonho era ter um posto de saúde aqui. A gente sonhava com esta unidade há anos, desde quando vim morar no bairro. Não tínhamos posto perto e a maioria não tem carro. Então, era muito difícil ter atendimento. Estou muito feliz com a clínica” afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Dra. Célia Serrano, destacou a importância da ampliação da rede de atenção básica no município.

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“A Atenção Primária é a porta de entrada do sistema de saúde e tem papel fundamental na prevenção e no acompanhamento das famílias. A inauguração desta clínica representa mais acesso e cuidado para a população do Parque Capivari e de toda a região”, afirmou.

O prefeito Netinho Reis ressaltou que investir em unidades próximas das comunidades é uma das prioridades da gestão municipal.

“Nosso objetivo é levar a saúde cada vez mais perto da população. Com mais esta Clínica da Família, ampliamos o atendimento, fortalecemos a prevenção e garantimos que os moradores tenham acesso rápido e humanizado aos serviços de saúde”, destacou o prefeito.

Atualmente, Duque de Caxias conta com 102 equipes de Saúde da Família em atuação. Na Atenção Primária, o município possui 59 unidades, entre Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e Clínicas da Família (CF).

A Clínica da Família Waldemiro Escalfoni (Sarapião) está localizada na Rua Irie, nº 14, Capivari, no 4º Distrito de Duque de Caxias, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, oferecendo atendimento próximo, contínuo e humanizado para os moradores da região.