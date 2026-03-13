Esportes e diversão com a Turma da Mônica chegam ao Caxias ShoppingDivulgação
Esportes e diversão com a Turma da Mônica chegam ao Caxias Shopping
Atração temática oferece espaço com brinquedos e área multijogos inspirados em práticas esportivas
Esportes e diversão com a Turma da Mônica chegam ao Caxias Shopping
Atração temática oferece espaço com brinquedos e área multijogos inspirados em práticas esportivas
Saúde e segurança: vereadores de Caxias destacam investimentos nas áreas
Na sessão plenária de 12/03 também foram lidos projetos e indicações dos parlamentares para obras e serviços no município
Prefeitura de Duque de Caxias inaugura mais uma Clínica da Família
Unidade fica no Parque Capivari
Prefeitura de Caxias investe no combate às enchentes
Por mês, são retiradas 10 mil toneladas de resíduos dos córregos da cidade
Projetos de lei sobre educação e inclusão são encaminhados em Caxias
Vereadores também se manifestaram na tribuna e apresentaram suas demandas ao Executivo
Ouvidoria Itinerante de Caxias realiza mais de mil atendimentos
Ação foi realizada na Praça do Pacificador, no Centro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.