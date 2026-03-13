Esportes e diversão com a Turma da Mônica chegam ao Caxias Shopping - Divulgação

Esportes e diversão com a Turma da Mônica chegam ao Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 13/03/2026 18:58

Duque de Caxias - É hora de testar suas habilidades e encarar desafios superdivertidos. Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena já estão a postos com seus trajes esportivos e prontos para entrar na brincadeira no espaço temático Esportes Turma da Mônica. A atração chega ao Caxias Shopping com diversas atividades que estimulam o movimento e fica disponível para as crianças entre os dias 13 de março e 08 de maio, na Praça Principal do shopping.

A Esportes Turma da Mônica oferece um espaço multijogos com bolas de beisebol, futebol americano, basquete e futebol, além do Giro Radical, e o Kids Play, com escorregadores e uma divertida piscina de bolinhas. São diversas opções para que toda a família possa se divertir enquanto coloca o corpo em movimento.

O espaço ainda conta com um pódio para os pequenos campeões poderem celebrar suas conquistas e registrar memórias inesquecíveis.

“A atração Esportes Turma da Mônica chega ao Caxias Shopping como uma oportunidade de apresentar às crianças esportes menos presentes em nosso cotidiano, como o beisebol e o futebol americano, tudo isso somado a muita brincadeira. As atrações estão reunidas em um ambiente lúdico e com referências a personagens queridos, garantindo mais uma opção de lazer para os pequenos em nosso shopping”, comenta Mariana Engelke Orofino, gerente de marketing do Caxias Shopping.

SERVIÇO - Esportes Turma da Mônica no Caxias Shopping

Local: Praça Principal

Horário de funcionamento: horário de funcionamento do shopping

Ingressos: 0 a 40 minutos: R$ 60,00; 41 a 80 minutos: R$ 70,00; 81 a 120 minutos: R$ 80,00; 121 a 160 minutos: