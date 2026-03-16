Ouvidoria de Caxias transforma escuta em ferramenta de gestão - Divulgação

Ouvidoria de Caxias transforma escuta em ferramenta de gestãoDivulgação

Publicado 16/03/2026 20:12

Duque de Caxias - No dia 16 de março, quando se celebra o Dia do Ouvidor, o município de Duque de Caxias destaca um importante avanço na forma como o poder público dialoga com a população. A implantação do Sistema Municipal de Ouvidoria revolucionou a comunicação entre governo e cidadão, transformando a escuta da população em uma ferramenta estratégica para aprimorar os serviços públicos e orientar decisões da gestão municipal.

Ouvidoria de Caxias transforma escuta em ferramenta de gestão Divulgação

A iniciativa, conduzida pela Ouvidoria Geral do Município, integra tecnologia, participação social e análise de dados para tornar a administração pública mais eficiente, transparente e conectada às necessidades da população. Em apenas um ano de funcionamento, a partir da implementação da plataforma digital, já registrou cerca de 17.500 manifestações, entre denúncias, elogios, sugestões e reclamações, sendo que 80% delas foram concluídas, demonstrando a efetividade do canal e o compromisso da gestão municipal com a resposta ao cidadão.



Um dos diferenciais do modelo adotado em Duque de Caxias é o desenvolvimento de um fluxo inteligente de dados, criado pela própria Ouvidoria Geral. O sistema coleta, organiza e analisa as informações registradas na plataforma, transformando-as em relatórios e indicadores que permitem acompanhar de forma detalhada a qualidade da prestação dos serviços públicos.

Ouvidoria de Caxias transforma escuta em ferramenta de gestão Divulgação

Esses dados são consolidados em relatórios gerenciais, que apontam, por exemplo, os setores com maior volume de manifestações, os prazos médios de resposta das secretarias, as principais demandas da população e o desempenho do atendimento municipal. Com base nessas informações, a gestão municipal consegue identificar prioridades, corrigir gargalos e planejar ações com base em evidências, tornando as políticas públicas mais eficientes e alinhadas às necessidades reais da população.

Ao longo do último ano, o Sistema Municipal de Ouvidoria avançou de forma significativa em seu processo de estruturação e modernização. Entre as principais iniciativas, destaca-se a implantação de uma plataforma digital integrada, bem como o desenvolvimento de aplicativos web, como o Painel de Inteligência da Ouvidoria, além de outras soluções tecnológicas em fase de finalização, a exemplo do aplicativo Ouvidoria Orienta. Soma-se a essas ações a realização da pesquisa “Fala Caxiense”, que amplia a participação popular e contribui para o aprimoramento das políticas públicas municipais.





Para o Ouvidor Geral do Município, Edrísio Avelino da Costa, o sistema representa uma mudança significativa na relação entre governo e sociedade. “A Ouvidoria é a ponte direta entre o cidadão e a gestão pública. Cada manifestação recebida é uma oportunidade de melhorar nossos serviços e compreender melhor as necessidades da população. O Sistema Municipal de Ouvidoria trouxe mais organização, transparência e inteligência para esse processo, permitindo que as demandas da sociedade sejam transformadas em informações estratégicas para a tomada de decisões”, destacou.

Mais do que um canal de atendimento, o Sistema Municipal de Ouvidoria de Duque de Caxias consolida-se como um espaço permanente de diálogo entre o cidadão e o poder público, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços municipais e para a construção de políticas públicas cada vez mais participativas e eficientes.

Sistema Municipal de Ouvidoria transforma escuta da população em ferramenta de gestão em Duque de Caxias.