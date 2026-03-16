Prefeitura de Duque de Caxias reforma praças na cidade - Divulgação

Prefeitura de Duque de Caxias reforma praças na cidadeDivulgação

Publicado 16/03/2026 20:31

Duque de Caxias - As praças estão se transformando e tornando-se espaços de socialização e de diversão no município de Duque de Caxias. Na Vila do Rosário, no 2º Distrito, a Praça do Mineirão foi reformada e revitalizada.



A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria de Obras e Agricultura, realizou intervenções que transformaram o espaço. A área destinada às crianças ganhou brinquedos e piso novos. Também foram pintados e reformados o piso da praça e as muretas que delimitam os espaços, além de ter sido feita a revitalização dos kits de mesas e de bancos de concreto.

Prefeitura de Duque de Caxias reforma praças na cidade Divulgação



Os espaços com jardins receberam grama e novas plantas. O gazebo também foi pintado, e o campo passou por melhorias, com a troca da grama sintética, do alambrado e da tela superior.



O trabalho de revitalização e de reforma das praças vem sendo realizado nos quatro distritos do município. No 3º Distrito, a prefeitura entregou à população a Praça Santa Maria, na Vila Anhangá, totalmente revitalizada.



A praça está pronta para receber os moradores do bairro e visitantes. A quadra de esportes recebeu nova grama sintética, além da troca do alambrado, da rede superior, das traves e das redes do gol. Também foram realizados restauração das jardineiras, serviços de paisagismo, pintura de rampas de acessibilidade, meio-fio restaurado, academia ao ar livre, guarda-corpo e pista de caminhada. Os espaços com jardins receberam grama e novas plantas. O gazebo também foi pintado, e o campo passou por melhorias, com a troca da grama sintética, do alambrado e da tela superior.O trabalho dee de reforma das praças vem sendo realizado nos quatro distritos do município. No 3º Distrito, a prefeitura entregou à população a Praça Santa Maria, na Vila Anhangá, totalmente revitalizada.A praça está pronta para receber os moradores do bairro e visitantes. A quadra de esportes recebeu nova grama sintética, além da troca do alambrado, da rede superior, das traves e das redes do gol. Também foram realizados restauração das jardineiras, serviços de paisagismo, pintura de rampas de acessibilidade, meio-fio restaurado, academia ao ar livre, guarda-corpo e pista de caminhada.

Prefeitura de Duque de Caxias reforma praças na cidade Divulgação



Bancos e mesas que estavam danificados foram refeitos. A área infantil ganhou brinquedos novos e inclusivos e piso renovado. Além disso, foram instaladas mesas para jogos de pingue-pongue (tênis de mesa) e de futmesa. Bancos e mesas que estavam danificados foram refeitos. A área infantil ganhou brinquedos novos e inclusivos e piso renovado. Além disso, foram instaladas mesas para jogos de pingue-pongue (tênis de mesa) e de futmesa.