Moradores de Santa Cruz da Serra elogiam Segurança Presente no bairro - Divulgação

Moradores de Santa Cruz da Serra elogiam Segurança Presente no bairroDivulgação

Publicado 17/03/2026 21:31

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue investindo na segurança pública, com investimentos em ações integradas e estratégicas, e os resultados já começam a ser percebidos pela população. Inaugurada há 15 dias, em parceria com o governo do estado, a base da Operação Segurança Presente em Santa Cruz da Serra, no 3º Distrito, já apresenta impactos positivos no dia a dia dos moradores.

Moradores de Santa Cruz da Serra elogiam Segurança Presente no bairro Divulgação

Instalada na Praça da Matriz, em ponto estratégico da região, a unidade funciona diariamente, das 8h às 20h, reforçando o patrulhamento e atuando no combate à criminalidade. A operação conta com cerca de 20 policiais militares que se revezam nas ações ostensivas, além do efetivo já atuante no bairro. O esquema de segurança também inclui o uso de quatro bicicletas elétricas, cedidas pelo governo do estado. Como parte do reforço na segurança regional, os bairros Nova Campina e Parque Paulista também passam a contar com o apoio de duas viaturas do PROEIS em cada localidade, intensificando a presença policial.

A base dispõe ainda de uma moderna sala de monitoramento integrada ao CISPBAF, equipada com câmeras de reconhecimento facial e com leitura de placas de veículos, que auxiliam as equipes em campo com alertas em tempo real. Um exemplo da eficácia do sistema ocorreu nessa segunda-feira (16), quando um veículo roubado na Avenida Automóvel Clube foi identificado, recuperado e devolvido à proprietária. Na ação, o suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de Imbariê.

Moradores de Santa Cruz da Serra elogiam Segurança Presente no bairro Divulgação

De acordo com o subtenente Castro, subcoordenador da base de Santa Cruz da Serra, os primeiros dias de atuação já demonstram resultados concretos.

“Em apenas 15 dias, temos intensificado o contato com moradores, comerciantes e transeuntes. A presença constante dos policiais já proporciona uma maior sensação de segurança para todos”, destacou.

A percepção positiva também é compartilhada pela população local. Os empresários Rodrigo e Danilo, que atuam na Praça do Parque Paulista, ressaltaram a mudança no cenário:

“Houve uma melhora significativa no patrulhamento. Percebemos mais viaturas circulando, o que aumenta a sensação de segurança. A presença constante da polícia dificulta a ação de criminosos. Parabenizamos as equipes pelo trabalho".

Morador antigo da região, o empresário Vitor destacou a transformação no bairro:

“Antes da implantação da base, havia muitos registros de roubos, principalmente na área da Praça da Matriz. Hoje, a mudança é visível. Podemos circular com mais tranquilidade, pois os índices caíram drasticamente. Nós, moradores, só temos a agradecer por este projeto tão importante".

O subcoordenador da Associação de Moradores da Equitativa, Robson, também reforçou a percepção de redução da criminalidade:

“Após o início deste patrulhamento, notamos uma queda nos roubos, especialmente durante o dia, que antes era um período crítico. Hoje, podemos dizer que os assaltos foram praticamente zerados nesse horário".