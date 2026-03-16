Union Center Park chega ao Caxias Shopping - Divulgação

Union Center Park chega ao Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 16/03/2026 20:50

Duque de Caxias - O Union Center Park, considerado um dos parques itinerantes mais completos do estado do Rio de Janeiro, chega ao Caxias Shopping com uma grande estrutura de entretenimento instalada no estacionamento do empreendimento. A estreia está prevista para o dia 20 de março.



Conhecido como “o parque da família”, o Union Center Park se destaca pela beleza de sua estrutura, iluminação especial e uma grande variedade de atrações que agradam desde as crianças até os amantes de adrenalina. Ao todo, o parque reúne 27 atrações, incluindo brinquedos radicais, familiares e infantis, além de barracas de jogos tradicionais e praça de alimentação, proporcionando diversão completa para todas as idades.



Entre as opções para quem busca emoção estão brinquedos como Kamikaze, Crazy Wave, Disc Dance, Super Rider e Barco Viking, que prometem elevar a adrenalina dos visitantes.



Para quem prefere momentos de diversão em grupo, o parque também oferece atrações como Roda Gigante, Brucomela e Trenzinho, ideais para curtir com toda a família.



As crianças contam com um espaço especial com diversas opções de brinquedos, como Comboio Infantil, Cama Elástica Infantil, Minhoquinha Infantil, Dumbo Infantil, Apache Infantil, Red Baron Infantil, Fusquinha Infantil, Charrete Infantil e Big Toy Infantil.

O público também poderá se divertir nas tradicionais barracas de jogos, que incluem Tiro ao Alvo, Bazuca, Jogo de Argola, Pescaria e Chute ao Gol.



Para completar a experiência, o parque contará ainda com uma praça de alimentação com diversas opções, como hambúrguer, cachorro-quente, bebidas, churros, batata chips e açaí.



Com atrações para todas as idades, o Union Center Park promete transformar o estacionamento do Caxias Shopping em um grande espaço de lazer e entretenimento para moradores de Duque de Caxias e de toda a região.



SERVIÇO - Union Center Park

Local: Estacionamento do Caxias Shopping

Inauguração: 20 de março



Segunda a sexta: 18h até 22h

R$40 (pagamento em dinheiro)

R$45 (cartão ou pix)



Sábado, domingo e feriados: 14h até 22h

Primeira sessão: 14h até 18h

R$40 (pagamento em dinheiro)

R$45 (cartão ou pix)

Segunda sessão: 18h até 22h

R$50 (pagamento em dinheiro)

R$55 (cartão ou pix)