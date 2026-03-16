Union Center Park chega ao Caxias ShoppingDivulgação
Conhecido como “o parque da família”, o Union Center Park se destaca pela beleza de sua estrutura, iluminação especial e uma grande variedade de atrações que agradam desde as crianças até os amantes de adrenalina. Ao todo, o parque reúne 27 atrações, incluindo brinquedos radicais, familiares e infantis, além de barracas de jogos tradicionais e praça de alimentação, proporcionando diversão completa para todas as idades.
Entre as opções para quem busca emoção estão brinquedos como Kamikaze, Crazy Wave, Disc Dance, Super Rider e Barco Viking, que prometem elevar a adrenalina dos visitantes.
Para quem prefere momentos de diversão em grupo, o parque também oferece atrações como Roda Gigante, Brucomela e Trenzinho, ideais para curtir com toda a família.
As crianças contam com um espaço especial com diversas opções de brinquedos, como Comboio Infantil, Cama Elástica Infantil, Minhoquinha Infantil, Dumbo Infantil, Apache Infantil, Red Baron Infantil, Fusquinha Infantil, Charrete Infantil e Big Toy Infantil.
Para completar a experiência, o parque contará ainda com uma praça de alimentação com diversas opções, como hambúrguer, cachorro-quente, bebidas, churros, batata chips e açaí.
Com atrações para todas as idades, o Union Center Park promete transformar o estacionamento do Caxias Shopping em um grande espaço de lazer e entretenimento para moradores de Duque de Caxias e de toda a região.
SERVIÇO - Union Center Park
Local: Estacionamento do Caxias Shopping
Inauguração: 20 de março
Segunda a sexta: 18h até 22h
R$40 (pagamento em dinheiro)
R$45 (cartão ou pix)
Sábado, domingo e feriados: 14h até 22h
Primeira sessão: 14h até 18h
R$40 (pagamento em dinheiro)
R$45 (cartão ou pix)
Segunda sessão: 18h até 22h
R$50 (pagamento em dinheiro)
R$55 (cartão ou pix)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.