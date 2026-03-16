'Crepúsculo das Máscaras' se apresenta no Gomeia Galpão Criativo, em CaxiasRenato Mangolin/Divulgação
Com idealização, texto e atuação de Marlon Vares, que é natural da Baixada Fluminense, direção coletiva e Pérola Accioly no elenco, a tragicomédia aborda, com sensibilidade e humor, os desafios enfrentados por quem decide assumir a própria identidade em uma sociedade ainda marcada por julgamentos e preconceitos.
Mais do que falar sobre identidade, o espetáculo propõe um exercício coletivo de empatia. Ao apresentar, de maneira acessível e bem-humorada, o processo de autoconhecimento e enfrentamento de preconceitos, a peça convida o público a refletir sobre o papel que cada pessoa exerce na construção ou desconstrução dessas violências simbólicas.
O formato interativo continua sendo um dos diferenciais da montagem. Em três momentos da apresentação, o público escolhe entre dois caminhos possíveis, moldando o rumo da narrativa. Cada sessão se torna única, estimulando a participação ativa e o senso de pertencimento da plateia.
Para Marlon, a circulação de “Crepúsculo das Máscaras” pela Baixada Fluminense, região onde o acesso ao teatro ainda é limitado e os espaços de debate sobre diversidade são escassos, é muito significativo e importante, especialmente numa temporada voltada aos estudantes.
Contribuindo para a conscientização e acolhimento das vidas LGBTQIAP+ na sociedade, a montagem aborda a aceitação de si mesmo e a importância das redes de apoio, trazendo uma mensagem de amor próprio, empatia e acolhimento.
SINOPSE
Crepúsculo das Máscaras retrata de forma tragicômica a jornada de autodescoberta e aceitação de pessoas LGBTQIAPN+ ao se assumirem na sociedade. Em uma noite, um menino que encontra refúgio no cemitério, e com seus habitantes, vê o conhecido se transformar perante seus olhos. Mesmo com ajuda de uma mulher misteriosa, estaria o menino preparado para encarar a morte enquanto segue para um grande ritual?
SERVIÇO:
Data: 18/03 (quarta-feira)
Horário: 10h
Local: Gomeia Galpão Criativo - Duque de Caxias.
Endereço: R. Dr. Lauro Neiva, 32 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias
Ingresso: Gratuito
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