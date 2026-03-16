'Crepúsculo das Máscaras' se apresenta no Gomeia Galpão Criativo, em Caxias - Renato Mangolin/Divulgação

'Crepúsculo das Máscaras' se apresenta no Gomeia Galpão Criativo, em CaxiasRenato Mangolin/Divulgação

Publicado 16/03/2026 20:45

Duque de Caxias - Entre o riso e a escuta atenta, “Crepúsculo das Máscaras” parte de experiências reais para estimular o diálogo sobre identidade, respeito e o impacto das pequenas atitudes no cotidiano escolar e familiar. Em circulação pela Baixada Fluminense, o espetáculo se apresenta nesta quarta-feira (18), às 10h, no Gomeia Galpão Criativo, em Duque de Caxias. O ingresso é gratuito e aberto ao público.



Com idealização, texto e atuação de Marlon Vares, que é natural da Baixada Fluminense, direção coletiva e Pérola Accioly no elenco, a tragicomédia aborda, com sensibilidade e humor, os desafios enfrentados por quem decide assumir a própria identidade em uma sociedade ainda marcada por julgamentos e preconceitos.

“Não é doloroso ser LGBTQIA+. É doloroso porque a sociedade faz com que seja. É a mentalidade fechada que transforma isso em problema”, ressalta Marlon.



Mais do que falar sobre identidade, o espetáculo propõe um exercício coletivo de empatia. Ao apresentar, de maneira acessível e bem-humorada, o processo de autoconhecimento e enfrentamento de preconceitos, a peça convida o público a refletir sobre o papel que cada pessoa exerce na construção ou desconstrução dessas violências simbólicas.

“Penso muito nos alunos do ensino médio, que estão naquela fase das ‘brincadeiras’, do bullying, dessas piadas que parecem inofensivas, mas não são. Talvez alguém saia da peça e pense: ‘Será que a piada que eu fiz com meu amigo semana passada faz sentido? Por que isso ainda é engraçado?’ Que alguém levante da plateia e chegue em casa para abraçar o filho. Ou que alguém crie coragem para puxar essa conversa dentro de casa. Usar a arte como impulso de transformação, esse é o meu maior desejo”, destaca o idealizador.



O formato interativo continua sendo um dos diferenciais da montagem. Em três momentos da apresentação, o público escolhe entre dois caminhos possíveis, moldando o rumo da narrativa. Cada sessão se torna única, estimulando a participação ativa e o senso de pertencimento da plateia.

"Em outras temporadas, muitos comentaram que queriam voltar para assistir às outras cenas que não conseguiram ver. É gratificante ver o entusiasmo do público", ressalta o autor.



Para Marlon, a circulação de “Crepúsculo das Máscaras” pela Baixada Fluminense, região onde o acesso ao teatro ainda é limitado e os espaços de debate sobre diversidade são escassos, é muito significativo e importante, especialmente numa temporada voltada aos estudantes.

“Muitas cidades por aqui ainda são mais fechadas, e um espetáculo que fala sobre liberdade e sobre ser quem você é tem o poder de abrir mentes e desfazer pensamentos equivocados que se espalham em cada esquina. A minha expectativa é justamente essa: ajudar a romper algumas amarras sociais.”



Contribuindo para a conscientização e acolhimento das vidas LGBTQIAP+ na sociedade, a montagem aborda a aceitação de si mesmo e a importância das redes de apoio, trazendo uma mensagem de amor próprio, empatia e acolhimento.



SINOPSE



Crepúsculo das Máscaras retrata de forma tragicômica a jornada de autodescoberta e aceitação de pessoas LGBTQIAPN+ ao se assumirem na sociedade. Em uma noite, um menino que encontra refúgio no cemitério, e com seus habitantes, vê o conhecido se transformar perante seus olhos. Mesmo com ajuda de uma mulher misteriosa, estaria o menino preparado para encarar a morte enquanto segue para um grande ritual?



SERVIÇO:



Data: 18/03 (quarta-feira)



Horário: 10h



Local: Gomeia Galpão Criativo - Duque de Caxias.



Endereço: R. Dr. Lauro Neiva, 32 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias



Ingresso: Gratuito

