Duque de Caxias recebe edição dos Jogos Estudantis 2026Divulgação

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Duque de Caxias - Em uma tarde emocionante, aconteceu a cerimônia de abertura do 51º Jogos Estudantis Duque-Caxienses, na Vila Olímpica de Duque de Caxias. A retomada dos jogos estudantis representa um marco na história recente do município e tem programação aberta ao público, permitindo que familiares, amigos e moradores acompanhem as competições e incentivem os jovens atletas.
Duque de Caxias recebe edição dos Jogos Estudantis 2026 - Divulgação
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A competição conta com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, reunindo estudantes de escolas públicas e privadas do município. Ao todo, 84 escolas estão inscritas, sendo 41 da rede municipal, 16 da rede estadual e 27 da rede particular. Mais de mil alunos-atletas participarão das disputas, que têm como objetivos incentivar a prática esportiva, promover a integração entre estudantes e escolas, além de reforçar a importância do trabalho em equipe em diferentes modalidades como: futsal, handebol, basquete, voleibol, tênis de mesa, xadrez, natação e atletismo.
O prefeito Netinho Reis abriu oficialmente os jogos e destacou o orgulho de recuperar o espírito esportivo na cidade:
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“Estão abertos os Jogos Estudantis de Duque de Caxias. Estou muito feliz com esta retomada. Eu já joguei, fui vice-campeão e campeão aqui e tenho muito orgulho de trazer de volta este grande evento para a nossa cidade. Quero dar boas-vindas aos mais de 5 mil alunos que vão participar, de alguma forma, desta festa do esporte. Viva Duque de Caxias, nossa cidade que não para de crescer.”

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Leandro Guimarães, ressaltou a importância da retomada dos jogos e fez um convite especial à população:
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“Temos recorde de escolas participantes, o que demonstra a importância dos jogos para os estudantes do município. É um momento de lazer, mas também de muita concentração e disciplina. Convido você e sua família a acompanharem conosco estas competições. Tenho certeza de que muitos desses alunos, em breve, estarão representando nosso município nos jogos da Baixada.
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Duque de Caxias recebe edição dos Jogos Estudantis 2026
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