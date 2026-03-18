Prefeitura de Caxias lança obra de escola bilíngue no terceiro distritoDivulgação
De acordo com o prefeito Netinho Reis, a nova escola representa mais um investimento na ampliação da rede municipal e na qualidade do ensino oferecido aos alunos.
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Prefeitura de Caxias lança obra de escola bilíngue no terceiro distritoDivulgação
Prefeitura de Caxias lança obra de escola bilíngue no terceiro distrito
Atualmente, o município já conta com oito escolas bilíngues em funcionamento
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