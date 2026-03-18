Prefeitura de Caxias lança obra de escola bilíngue no terceiro distrito - Divulgação

Prefeitura de Caxias lança obra de escola bilíngue no terceiro distritoDivulgação

Publicado 18/03/2026 22:12

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias lançou as obras de construção de uma nova unidade escolar bilíngue no município. A escola será erguida na Rua Narcisa Amália, nº 57, Jardim Barro Branco, no Terceiro Distrito, e terá capacidade para atender até mil alunos do Ensino Fundamental. Atualmente, o município já conta com oito escolas bilíngues em funcionamento e outras 12 unidades estão em construção, ampliando o acesso ao ensino com foco na aprendizagem em dois idiomas.

O projeto prevê a construção da unidade em uma área de 3,2 mil metros quadrados, com estrutura moderna e acessível. Ao todo, o prédio contará com 18 salas de aula, além de espaços administrativos e pedagógicos voltados para o desenvolvimento dos estudantes, reforçando o compromisso da atual gestão com a oferta de uma educação pública cada vez mais inclusiva e de qualidade para a população.

No térreo funcionarão a secretaria, sala dos professores, direção, coordenação, refeitório, banheiros femininos e masculinos com acessibilidade para funcionários e alunos, além de nove salas de aula multiuso.

Já no primeiro pavimento estarão outras nove salas de aula, sala de informática e banheiros femininos e masculinos adaptados. O acesso entre os pavimentos será feito por uma escadaria com 22 degraus e também por uma rampa de acessibilidade com extensão de 44,10 metros e inclinação de 8,33%, conforme estabelece a norma NBR 9050. Cada sala de aula terá capacidade para atender até 35 estudantes.



De acordo com o prefeito Netinho Reis, a nova escola representa mais um investimento na ampliação da rede municipal e na qualidade do ensino oferecido aos alunos.

“A construção dessa escola bilíngue é um passo importante para fortalecer a educação em Duque de Caxias. Estamos investindo em infraestrutura, acessibilidade e em novas oportunidades de aprendizado para nossos alunos, preparando nossas crianças para um futuro com mais conhecimento e possibilidades”, destacou.