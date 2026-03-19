Duque de Caxias - Nascida em 2010 em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a banda Gente Estranha no Jardim celebra 15 anos de trajetória com o lançamento do seu primeiro audiovisual intitulado Tempo. O lançamento oficial será no próximo dia 27 de março, no canal do YouTube da banda, seguido pela chegada às plataformas de streaming.
Gravado em novembro de 2025, o projeto funciona como uma ponte cronológica: reúne 12 canções que definiram o início da carreira e 8 faixas inéditas. Musicalmente, Tempo mergulha na diversidade da música popular brasileira para misturar a nostalgia das descobertas passadas com a energia pulsante do agora.
Após o lançamento do audiovisual, a banda sai em turnê intitulada Música Popular da Baixada apresenta Tempo – Gente Estranha no Jardim 15 anos, e que vai agregar sempre um convidado especial para a banda. Na estreia da turnê, no dia 2 de abril, a banda recebe o cantor Caxtrinho, no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias.
“A turnê nasce como um espaço de encontro e celebração, onde cada show ganha novos contornos a partir dos artistas convidados. Mais do que revisitar a trajetória da banda, é uma forma de reafirmar a potência da música da Baixada, conectando passado, presente e futuro no palco”, revela Átila Bee, um dos vocalistas da banda.
“A presença de Caxtrinho, que é nosso vizinho, de Belford Roxo traz ainda mais força e sensibilidade à estreia, somando novas camadas ao show e ampliando o diálogo musical proposto pela banda”, acrescenta Maurício Maia, vocalista da banda.
Para os músicos, em sua maioria meritienses, o projeto reflete uma nova fase da banda. “Apesar dos desafios persistentes do mercado independente, a banda hoje pisa no palco com a confiança de quem atingiu a maturidade artística, mas mantém o frescor de quem está apenas começando”, afirma Átila Bee.
Ficha Técnica Voz: Átila Bee Voz, violão, pandeiro, escaleta e sax: Maurício Maia Percussão: Drika Rodrigues e Tauana Faria Bateria: Phill Fernandes Guitarra: Dani Xis Baixo: Vinivask Trombone: Chavito Som: Eddu Cravo Roadie: Jojo São Pedro Luz: Kaylane Desidério Motorista: Josué Silva Direção Artística: Átila Bee Direção Musical: Maurício Maia Produção: Matheus Sanches e Andréa Bezerra Assessoria de imprensa: Alessandra Costa Realização: Gente Estranha no Jardim e Karma Produções Artísticas
Serviços Turnê Música Popular da Baixada apresenta Tempo - Gente Estranha no Jardim 15 anos Duque de Caxias Convidado: Caxtrinho Data: 2 de abril, às 19h Local: Teatro Raul Cortez - Praça do Pacificador, S/N – Centro Ingressos: R$ 20,00 inteira – R$ 10,00 meia
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