Banda Gente Estranha no Jardim realiza turnê em Duque de Caxias - Divulgação

Banda Gente Estranha no Jardim realiza turnê em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 19/03/2026 21:39

Duque de Caxias - Nascida em 2010 em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a banda Gente Estranha no Jardim celebra 15 anos de trajetória com o lançamento do seu primeiro audiovisual intitulado Tempo. O lançamento oficial será no próximo dia 27 de março, no canal do YouTube da banda, seguido pela chegada às plataformas de streaming.

Gravado em novembro de 2025, o projeto funciona como uma ponte cronológica: reúne 12 canções que definiram o início da carreira e 8 faixas inéditas. Musicalmente, Tempo mergulha na diversidade da música popular brasileira para misturar a nostalgia das descobertas passadas com a energia pulsante do agora.

Após o lançamento do audiovisual, a banda sai em turnê intitulada Música Popular da Baixada apresenta Tempo – Gente Estranha no Jardim 15 anos, e que vai agregar sempre um convidado especial para a banda. Na estreia da turnê, no dia 2 de abril, a banda recebe o cantor Caxtrinho, no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias.

“A turnê nasce como um espaço de encontro e celebração, onde cada show ganha novos contornos a partir dos artistas convidados. Mais do que revisitar a trajetória da banda, é uma forma de reafirmar a potência da música da Baixada, conectando passado, presente e futuro no palco”, revela Átila Bee, um dos vocalistas da banda.

“A presença de Caxtrinho, que é nosso vizinho, de Belford Roxo traz ainda mais força e sensibilidade à estreia, somando novas camadas ao show e ampliando o diálogo musical proposto pela banda”, acrescenta Maurício Maia, vocalista da banda.

Para os músicos, em sua maioria meritienses, o projeto reflete uma nova fase da banda. “Apesar dos desafios persistentes do mercado independente, a banda hoje pisa no palco com a confiança de quem atingiu a maturidade artística, mas mantém o frescor de quem está apenas começando”, afirma Átila Bee.

Ficha Técnica

Voz: Átila Bee

Voz, violão, pandeiro, escaleta e sax: Maurício Maia

Percussão: Drika Rodrigues e Tauana Faria

Bateria: Phill Fernandes

Guitarra: Dani Xis

Baixo: Vinivask

Trombone: Chavito

Som: Eddu Cravo

Roadie: Jojo São Pedro

Luz: Kaylane Desidério

Motorista: Josué Silva

Direção Artística: Átila Bee

Direção Musical: Maurício Maia

Produção: Matheus Sanches e Andréa Bezerra

Assessoria de imprensa: Alessandra Costa

Realização: Gente Estranha no Jardim e Karma Produções Artísticas

Serviços

Turnê Música Popular da Baixada apresenta Tempo - Gente Estranha no Jardim 15 anos

Duque de Caxias

Convidado: Caxtrinho

Data: 2 de abril, às 19h

Local: Teatro Raul Cortez - Praça do Pacificador, S/N – Centro

Ingressos: R$ 20,00 inteira – R$ 10,00 meia