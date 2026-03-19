Prefeitura de Duque de Caxias inicia entrega de kits escolares - Divulgação

Prefeitura de Duque de Caxias inicia entrega de kits escolaresDivulgação

Publicado 19/03/2026 21:32

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias iniciou a distribuição de kits escolares e uniformes completos para aproximadamente 80 mil alunos da rede municipal de ensino. A iniciativa garante que todos os estudantes tenham acesso gratuito aos materiais necessários para o aprendizado, além de promover mais igualdade e tranquilidade para as famílias. Cada aluno está recebendo três camisas, duas bermudas, um par de tênis e um kit escolar adequado ao seu nível de ensino, com todos os itens essenciais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas ao longo do ano letivo.

Para muitos pais e responsáveis, a ação vai além da economia doméstica. Moradora do bairro Pantanal, Queren Ramos de Souza Moura, mãe do pequeno Rael, de dois anos, aluno da Creche Municipal Fábio Tenório Cavalcanti, destacou a importância da iniciativa e a qualidade do atendimento na unidade.

Prefeitura de Duque de Caxias inicia entrega de kits escolares Divulgação

“Ele ingressou na creche no ano passado, logo que inaugurou. No início, senti muito medo e preocupação, como toda mãe. Hoje, me sinto honrada e profundamente grata. O primeiro mês foi mais difícil, mas logo depois ele amou e me dá até tchau. Trabalho e não tinha com quem deixá-lo, então ter uma creche no nosso bairro foi uma conquista enorme, uma das melhores iniciativas da gestão. Além disso, o uniforme oferecido para as crianças representa uma economia”, afirmou.

O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, ressaltou o compromisso da gestão com a educação e o bem-estar dos alunos.

“Estamos investindo na base, garantindo que nossas crianças tenham dignidade e condições adequadas para aprender. A entrega dos uniformes e kits escolares representa respeito às famílias e valorização da educação pública. Nosso objetivo é assegurar que todo aluno tenha seu material e uniforme”, destacou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Iracema Costa, também enfatizou o impacto da ação no cotidiano escolar.

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“Essa entrega é fundamental para fortalecer o processo de ensino e aprendizagem. Quando o aluno tem acesso a todos os materiais e se sente pertencente ao ambiente escolar, ele se desenvolve melhor. Além disso, é um apoio importante para as famílias, que passam a ter mais tranquilidade no início do ano letivo”, afirmou a secretária.