Prefeitura de Duque de Caxias inicia entrega de kits escolares

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias iniciou a distribuição de kits escolares e uniformes completos para aproximadamente 80 mil alunos da rede municipal de ensino. A iniciativa garante que todos os estudantes tenham acesso gratuito aos materiais necessários para o aprendizado, além de promover mais igualdade e tranquilidade para as famílias. Cada aluno está recebendo três camisas, duas bermudas, um par de tênis e um kit escolar adequado ao seu nível de ensino, com todos os itens essenciais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas ao longo do ano letivo.
Para muitos pais e responsáveis, a ação vai além da economia doméstica. Moradora do bairro Pantanal, Queren Ramos de Souza Moura, mãe do pequeno Rael, de dois anos, aluno da Creche Municipal Fábio Tenório Cavalcanti, destacou a importância da iniciativa e a qualidade do atendimento na unidade.
“Ele ingressou na creche no ano passado, logo que inaugurou. No início, senti muito medo e preocupação, como toda mãe. Hoje, me sinto honrada e profundamente grata. O primeiro mês foi mais difícil, mas logo depois ele amou e me dá até tchau. Trabalho e não tinha com quem deixá-lo, então ter uma creche no nosso bairro foi uma conquista enorme, uma das melhores iniciativas da gestão. Além disso, o uniforme oferecido para as crianças representa uma economia”, afirmou.
O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, ressaltou o compromisso da gestão com a educação e o bem-estar dos alunos.
“Estamos investindo na base, garantindo que nossas crianças tenham dignidade e condições adequadas para aprender. A entrega dos uniformes e kits escolares representa respeito às famílias e valorização da educação pública. Nosso objetivo é assegurar que todo aluno tenha seu material e uniforme”, destacou o prefeito.
A secretária municipal de Educação, Iracema Costa, também enfatizou o impacto da ação no cotidiano escolar.
“Essa entrega é fundamental para fortalecer o processo de ensino e aprendizagem. Quando o aluno tem acesso a todos os materiais e se sente pertencente ao ambiente escolar, ele se desenvolve melhor. Além disso, é um apoio importante para as famílias, que passam a ter mais tranquilidade no início do ano letivo”, afirmou a secretária.
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