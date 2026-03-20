Prefeitura de Caxias reforça ações de saúde bucal nas escolas - Divulgação

Prefeitura de Caxias reforça ações de saúde bucal nas escolasDivulgação

Publicado 20/03/2026 21:08

Duque de Caxias - Neste mês, é celebrado o Dia Mundial da Saúde Bucal, dia 20, data criada para promover a conscientização sobre a prevenção de doenças bucais, como cáries, gengivite e câncer de boca, além de incentivar hábitos saudáveis, como a escovação dos dentes, pelo menos, duas vezes ao dia.



Neste ano, o lema da campanha promovida pelo Ministério da Saúde é “Dia B de Saúde Bucal”, uma forma de chamar a atenção da população para a importância dos cuidados com essa área do corpo humano.



Para marcar a data, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou as visitas das equipes do Programa Saúde na Escola (PSE) às escolas municipais, com o objetivo de orientar as crianças sobre os cuidados com a saúde bucal. As ações incluem atividades educativas, escovação supervisionada, avaliação clínica e intervenções, como o Tratamento Restaurador Atraumático (TRA), contribuindo para a formação de hábitos saudáveis desde a infância.



Na última semana, 562 crianças participaram das ações, evidenciando o alcance e a relevância da iniciativa.

A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, também oferece atendimento odontológico especializado, além das ações na Atenção Primária, em unidades da rede pública de saúde. Entre os serviços disponíveis estão ortodontia, prótese dentária, endodontia (tratamento de canal), periodontia (tratamento da gengiva), estomatologia (diagnóstico de lesões bucais), cirurgia oral menor e bucomaxilofacial, além de odontopediatria.



O atendimento inicial é realizado na Atenção Primária, nas clínicas da família, na Estratégia Saúde da Família (ESF) ou nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Nessas unidades, o paciente é inserido no sistema de regulação para agendamento nos serviços especializados.