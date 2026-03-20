Prefeitura de Caxias reforça ações de saúde bucal nas escolasDivulgação
Neste ano, o lema da campanha promovida pelo Ministério da Saúde é “Dia B de Saúde Bucal”, uma forma de chamar a atenção da população para a importância dos cuidados com essa área do corpo humano.
Para marcar a data, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou as visitas das equipes do Programa Saúde na Escola (PSE) às escolas municipais, com o objetivo de orientar as crianças sobre os cuidados com a saúde bucal. As ações incluem atividades educativas, escovação supervisionada, avaliação clínica e intervenções, como o Tratamento Restaurador Atraumático (TRA), contribuindo para a formação de hábitos saudáveis desde a infância.
Na última semana, 562 crianças participaram das ações, evidenciando o alcance e a relevância da iniciativa.
O atendimento inicial é realizado na Atenção Primária, nas clínicas da família, na Estratégia Saúde da Família (ESF) ou nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Nessas unidades, o paciente é inserido no sistema de regulação para agendamento nos serviços especializados.
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