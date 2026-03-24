Prefeitura de Caxias realiza tour pelas estações ambientais da cidadeDivulgação

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Duque de Caxias - Com um conjunto de ações de educação ambiental e de debates, a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio do Departamento Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Direitos Humanos, Individuais, Coletivos e Difusos (DEMPPIRD), em parceria com o Centro de Cidadania LGBTI Baixada I, realizou, nessa segunda-feira (23), um evento, envolvendo diversas secretarias municipais, em alusão ao Dia Mundial da Água. Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 22 de março de 1992, a data tem como objetivo promover a conscientização sobre a importância da preservação e do uso racional dos recursos hídricos.

Com programação voltada especialmente para cidadãos envolvidos com atividades de reciclagem e reuso, o tour pelas “Estações Ambientais” buscou fortalecer o apoio institucional, valorizar essas práticas sustentáveis e associá-las diretamente à proteção dos recursos hídricos. A iniciativa também teve como foco incentivar a adoção de atitudes conscientes, capazes de contribuir para a mitigação dos impactos ambientais, principalmente aqueles relacionados ao descarte inadequado de resíduos.
Prefeitura de Caxias realiza tour pelas estações ambientais da cidade - Divulgação
Prefeitura de Caxias realiza tour pelas estações ambientais da cidadeDivulgação
A programação teve início no Restaurante do Povo, com uma apresentação introdutória sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o papel do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA). Na ocasião, José Avelar, ambientalista e engenheiro sanitário ambiental, abordou o funcionamento dos Conselhos de Bacias Hidrográficas e sua importância na gestão dos recursos hídricos.

Em seguida, os participantes realizaram visitas técnicas ao Rio Iguaçu, à Ecobarreira e ao Polder do Outeiro, onde puderam conhecer de perto ações de contenção de resíduos e de proteção dos cursos d’água. O roteiro incluiu ainda a apresentação do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (GOPP), que demonstrou técnicas de contenção de vazamentos e de combate a incêndios florestais.
Encerrando o tour, os participantes visitaram o Parque Natural Municipal Caixa D’Água, onde foi destacada a valorização da biodiversidade local nativa, a importância da preservação da fauna e da flora, o combate à caça predatória e o papel das Unidades de Conservação no ciclo da água, além do plantio de uma espécie nativa.
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