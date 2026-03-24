Prefeitura de Caxias entrega obras de reforma e ampliação de escola - Divulgação

Prefeitura de Caxias entrega obras de reforma e ampliação de escolaDivulgação

Publicado 24/03/2026 19:44

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias realizou, na manhã desta terça-feira (24), a entrega das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Dr. Gastão Reis, localizada na Vila Leopoldina, reforçando o compromisso com a melhoria da infraestrutura da rede municipal de ensino e a qualidade da educação oferecida aos alunos. A unidade escolar passou por importantes intervenções estruturais, garantindo mais segurança, conforto e melhores condições de funcionamento.

Entre as melhorias realizadas, destaca-se a construção de um muro de contenção, que assegura maior estabilidade e segurança ao terreno. O espaço também foi ampliado com a construção de uma sala de arquivo e uma sala de depósito, proporcionando mais organização interna. A cozinha foi ampliada, garantindo melhores condições para o preparo da alimentação escolar, enquanto o refeitório foi climatizado, oferecendo mais conforto térmico aos estudantes. As obras incluíram ainda a implantação de uma cobertura externa, a construção de um novo banheiro e a ampliação da secretaria, tornando o atendimento mais eficiente e contribuindo para a melhoria da gestão administrativa da unidade.

Durante a entrega, o prefeito Netinho Reis destacou a importância dos investimentos na área da educação.

“Investir na educação é investir no futuro da nossa cidade. Estamos trabalhando para oferecer cada vez mais dignidade, segurança e qualidade para nossos alunos, professores e toda a comunidade escolar. A reforma da Escola Dr. Gastão Reis é mais um exemplo do nosso compromisso com a educação pública de Duque de Caxias”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Iracema Costa, também ressaltou os avanços proporcionados pelas melhorias na unidade.

“Cada intervenção realizada aqui foi pensada para garantir melhores condições de ensino e aprendizagem. Espaços adequados, organizados e confortáveis fazem toda a diferença no desenvolvimento dos nossos alunos e no trabalho dos profissionais da educação”, destacou a secretária.

Atualmente, a Escola Municipal Dr. Gastão Reis atende 186 alunos da Educação Infantil (5 anos) e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A unidade funciona na Rua Petrópolis, 405 – Vila Leopoldina, Primeiro Distrito.