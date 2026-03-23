Comissão de Transportes da Alerj autua 10 ônibus interestaduaisDivulgação
Os deputados Marcelo Dino (União), que também representou a Comissão do Consumidor da qual também faz parte, e Professor Josemar (PSOL) tiveram como alvo as empresas Trel, União, Santo Antônio e Vera Cruz. As viações autuadas terão ainda que pagar cerca de R$ 50 mil em multas (média).
Um dos veículos circulava com o pneu rasgado, como outros coletivos operavam com extintor vencido e bancos soltos.
"Vamos fiscalizar todas as linhas. O cidadão pode contar com a nossa Comissão da Alerj para denunciar. Vamos atrás e responsabilizar as empresas que cometerem infrações", explica Marcelo Dino.
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