Fundec abre vagas para curso gratuito de operador petroquímico - Divulgação

Fundec abre vagas para curso gratuito de operador petroquímicoDivulgação

Publicado 23/03/2026 21:48

Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) iniciou, nesta segunda-feira (23/03), as inscrições para o curso de qualificação profissional em Operador de Processos Industriais - Petroquímicos. Estão disponíveis 50 vagas para a unidade do Centro Avançado de Ensino ASSECAMPE, no bairro Campos Elíseos.

O curso tem carga horária de 300 horas e visa capacitar o aluno para o monitoramento e o acompanhamento de processos químicos industriais, com foco nas normas técnicas de segurança e preservação ambiental.

Para participar da seleção, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. As inscrições devem ser realizadas pelo site da fundação (www.fundec.rj.gov.br) até o dia 31 de março.

O preenchimento das vagas será realizado por meio de sorteio eletrônico. Já a divulgação do resultado ocorrerá no dia 2 de abril, no portal da Fundec. As aulas serão ministradas a partir do dia 13 de abril na unidade localizada na Rodovia Washington Luís, saída 114, no segundo distrito de Duque de Caxias.