A vacina BCG é fundamental para prevenção de tuberculose - Divulgação

A vacina BCG é fundamental para prevenção de tuberculoseDivulgação

Publicado 24/03/2026 19:34

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou, nesta segunda-feira (23/03), as ações pelo Dia Mundial de Luta Contra a Tuberculose nas unidades de saúde do município.



A data tem como objetivo conscientizar a população sobre a doença que, apesar de contar com vacina e tratamento, ainda está entre as que mais causam mortes no mundo. A iniciativa busca fortalecer as ações de combate, de diagnóstico e de tratamento da tuberculose.



A vacina BCG está disponível na rede pública de saúde e é fundamental para prevenir as formas graves da doença.



O Programa de Prevenção e Controle da Tuberculose (PCT) de Duque de Caxias organizou uma série de atividades nas unidades de saúde para conscientizar a população sobre as formas de prevenção e de controle da doença. Entre os dias 23 e 27 de março, serão realizadas ações voltadas à divulgação, à reflexão, à informação e à educação em saúde, além da identificação de sintomáticos respiratórios, com encaminhamento e orientação para a realização da baciloscopia, exame que detecta a tuberculose.



Em Duque de Caxias, no ano de 2025, foram diagnosticados 822 novos casos da doença, e a taxa de abandono do tratamento é de 12%.



O tratamento é gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tem duração de seis meses e, mesmo com o desaparecimento dos sintomas, não deve ser interrompido. Durante esse período, o paciente também recebe cartão alimentação.

Segue o endereço das unidades que terão atividades especiais:



Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias - Rua: General Gurjão, s/nº, Centro;

UPH Pilar - Rua: Carlos Alvear, s/n°- Pilar, dia 24/03, às 10h00

UPH Saracuruna - Av. Presidente Roosevelt, s/n° - Saracuruna, 2403, às 09h00

UPH Campos Elíseos - Av. Actura, 333 - Campos Elíseos, 25/03, às 09h00

UPH Parque Equitativa - Av. Automóvel Clube, s/n - Pq Equitativa, 26/03, às 09h30

UPH Imbariê - Rua: Santa Catarina, Imbariê, 25/03, às 09h00

UPH Xerém - Rua: Nóbrega Ribeiro, s/nº - Xerém;

UBS Dr. Antonio Granja - Rua General Moreira Sampaio, s/nº, Parque Fluminense;

UBS Adilson Ribeiro Braga - Rua Maturim,s/n° - Esquina com a Rua Janaina - Bom Retiro, 24/03, às 09h00

UBS Abdul Haikal Nasser - Avenida Marques de Baependi s/n, Jardim Primavera, 25/03, às 14h00

UBS Barão do Amapá - Rua Andréia, s/nº - Barão do Amapá; UBS Rural - Estrada do Tabuleiro, s/nº- Xerém;

UBS Capivari - Avenida Marques de Barbacena, n° 22 - Parque Capivari;

UBS Nilza Maria Cardoso Rodrigues - Avenida General Sólon Ribeiro, n° 35 - Loja A, Engenho do Porto;

UBS Cangulo - Rua Padre Bartolomeu Fagundes, s/nº - Cangulo, 24/03, à tarde

Unidades de Saúde da Familia (USF)