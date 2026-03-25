Câmara de Caxias realizará audiência para debater a atuação da Águas do Rio - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Câmara de Caxias realizará audiência para debater a atuação da Águas do RioArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 25/03/2026 19:00

Duque de Caxias - Os constantes problemas ocasionados pela empresa Águas do Rio no município serão discutidos em uma audiência pública na Câmara de Duque de Caxias, anunciada na sessão plenária de 24/03. A iniciativa da vereadora Juliana do Táxi (PL) conta com o apoio dos demais parlamentares que sempre expõem na tribuna as diversas reclamações que recebem da população em relação às contas de água, ruas e calçadas esburacadas, a taxa de esgoto mesmo sem existir o serviço e demais transtornos.



“Domingo foi o Dia da Água, mas Duque de Caxias não tem o que comemorar, pois temos falta d’água e má gestão da Águas do Rio. Peço a todos os vereadores que compareçam porque somente a nossa força, dentro desta Casa, junto com a população, com o prefeito e os deputados da nossa cidade, podemos fazer valer alguma coisa”, disse a vereadora Juliana do Táxi, convidando a todos para a audiência pública, no dia 15/04, às 14h30, no plenário da Câmara de Duque de Caxias.



Os vereadores Delza de Oliveira (MDB) e Catiti (PDT) concordaram com Juliana do Táxi e reforçaram que é preciso tomar uma atitude mais firme com a Águas do Rio.

“É uma pouca vergonha a falta d’água e as cobranças indevidas. Quero que apresentem aqui a Central de Tratamento de Esgoto para que eles possam cobrar o esgoto”, disse Catiti. “Espero que os representantes da empresa saiam daqui conscientes em não cobrarem a taxa de esgoto”, destacou Delza de Oliveira.



O vereador Alex Freitas (Republicanos) falou sobre os investimentos da Cedae, em Xerém, que vão trazer benefícios a todo o município. “A Cedae está fazendo um investimento de mais de R$180 milhões para construir a adutora e, em breve, não vamos ter mais problemas de água em Duque de Caxias”.



Limpeza Urbana



A vereadora Juliana do Táxi também contestou a atuação do gerente da Limpeza Urbana, Ricardo Neves, e solicitou providências ao Executivo.

“Não é admissível a cidade do jeito que está. Temos limpeza urbana, temos o programa que foi criado em 2025 que é o Jogue Limpo, e a cidade continua suja. Dia 1º de março, mostrei uma rua na porta de um Posto de Saúde e até hoje o mato está lá. Falta o quê? Gerência, logística?”.



Delza de Oliveira também comentou sobre a limpeza na cidade.

“Hoje, saí do Posto da João Ribeiro, e na rua, tirei fotos de 10 pontos de lixo e encaminhei para o Ricardo. Estou cansada de cobrar dele e ouvir que vai resolver, só que ele não resolve. A cidade está um lixo só”.



O vereador Catiti reiterou a necessidade de cobranças ao Executivo sobre a limpeza urbana.

“No momento que não apresenta resultados, temos que cobrar. Defendemos o governo, mas também, cobramos daqueles que não vêm executando os seus trabalhos com excelência”.



Obras



O vereador Michel Reis (MDB) falou na tribuna sobre a revitalização da Rua Tocantins, no bairro Sarapuí.

“Quem conhece aquela região, sabe o quanto esta melhoria era necessária. Não se trata apenas de uma obra, trata-se de dignidade para quem passa por ali todos os dias”.



O vereador Vitinho Grandão (PL) comentou:

“A gente sabe que tem muita coisa para se fazer, mas muita coisa já foi feita e não paramos um minuto de trabalhar. Não tenho dúvidas de que esta obra é muito importante para as pessoas que ali residem”.



A revitalização da praça do Morro do Cabrito, na Avenida Pelotas, e a construção da praça da Paraobepa foram também destaques na fala de Michel Reis.

“A praça da Paraopeba será inaugurada na próxima sexta-feira (27). Este é um projeto que vinha sendo aguardado com grande expectativa pelos moradores da região que, agora, terão um espaço novo e acolhedor”.



Transporte municipal



O vereador Catiti fez uma solicitação à Secretaria de Transportes e Serviços Públicos para a melhoria do transporte público no município e a ampliação do Tarifa Zero para as regiões do Parque Bela Vista, Engenho do Porto, Bar dos Cavaleiros e Parque Lafaiete.

“Não tem que ter benevolência com as empresas. Precisamos colocar em prática o que é desejo da população, que é transporte do Tarifa Zero que vem dando certo e é um sucesso desse governo”.



Beto Gabriel (SD) também ressaltou suas indicações sobre o transporte público municipal, onde solicita melhorias nas ruas para o embarque e desembarque seguro dos passageiros.

“Também fiz indicações ao secretário para que seja criado um recuo na Rua Ampliato Cabral, bairro 25 de Agosto. O Tarifa Zero está sendo feito com excelência, mas o ônibus está parando no meio da rua e tornando o trânsito mais demorado”.



Segurança



A instalação do Smart Duque na esquina da Rua Ana Neri foi apontada pela vereadora Delza de Oliveira.

“Ali é um foco dos assaltos, mas graças ao prefeito, a nossa cidade está sendo muito monitorada e, com isso, está intimidando os bandidos, capturando placas de carros e motos”.



Juliana do Táxi enalteceu a instalação do Smart Duque no local.

“É a primeira câmera para fazer o cinturão do bairro 25 de Agosto. Faltam demais ruas que já andamos com o secretário de Segurança Pública e identificamos a necessidade”.



Educação



O líder de governo, vereador Eduardo Moreira (MDB) citou os investimentos do governo municipal, como a construção de creches e escolas padrões.

“Hoje, o governo anunciou a aquisição de uma área, no Segundo Distrito, em Campos Elíseos, com mais de 10 mil metros quadrados, onde será construída uma escola bilíngue, em tempo integral para mais de mil alunos”.



Ainda foram anunciadas as construções de uma creche em tempo integral e uma Clínica da Família.

“Campos Elíseos vai ganhar um complexo de equipamentos públicos”, destacou Eduardo Moreira.



Ainda na sessão plenária



A pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira, secretariando os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura da Ordem do Dia. Os vereadores aprovaram por unanimidade, em dois turnos, diversos projetos de lei e de decretos legislativos.



Também foi aprovado, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica (Pelom), de iniciativa de 10 vereadores, alterando inciso da Lei Orgânica Municipal.